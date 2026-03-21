3

Александр Григорян: «Талалаев ответственный за отсутствие скуки в РПЛ. Его дисквалификация скажется на игроках «Балтики», это его авторский проект»

Александр Григорян высказался о «Балтике» Андрея Талалаева.

В пятницу КДК дисквалифицировал тренера на четыре матча и оштрафовал его на 300 тысяч рублей за вмешательство в ход матча 21‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Андрей Викторович [Талалаев] – ответственный за отсутствие скуки в чемпионате России. Это важно. «Балтика» – его авторский проект. Команда реагирует на его жесты, мимику. Его отсутствие негативно скажется на футболистах», – сказал Григорян.

Талалаев в РПЛ, Ротен в КХЛ
Всё превратить в балаган,это и есть смысл. Нужны скандалы, тогда будет интерес. Раньше их называли, базарными бабами.
И тут же дисквал ТАВа совершенно никак не сказался на команде, 4:0 с сочами
