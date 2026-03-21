«Ливерпуль» проиграл 10 матчей в АПЛ впервые с сезона-2015/16. Тогда «красные» финишировали восьмыми

«Ливерпуль» проиграл 10 матчей за сезон АПЛ впервые за 10 лет.

«Ливерпуль » проиграл десятый матч в сезоне АПЛ.

Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону » со счетом 1:2 в 31-м туре чемпионата Англии. Это десятое поражение «красных» в текущем розыгрыше национального первенства – такого с командой не случалось с сезона-2015/16, когда она заняла 8-е место по итогам турнира.

В данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 49 очков после 31 матча.