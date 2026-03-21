  • «Ливерпуль» проиграл 10 матчей в АПЛ впервые с сезона-2015/16. Тогда «красные» финишировали восьмыми
Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону» со счетом 1:2 в 31-м туре чемпионата Англии. Это десятое поражение «красных» в текущем розыгрыше национального первенства – такого с командой не случалось с сезона-2015/16, когда она заняла 8-е место по итогам турнира. 

В данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 31 матча.

Слот аут, хуже уже играть у Ливерпуль не получится все равно
А вдруг в ЛЧ получится
Какой смысл каждый тур или каждое поражение говорить Слот аут?😄
Насколько же Брайтон был мобильнее ,свежее и заряженней во втором тайме
А то что они сыграли меньше игр в сезоне ты не учитываешь?
а это не их проблема) это проблема Слота
Дайте поработать Слоту! Вообще-то, сделали очень мало трансферов. Чего вы ожидали-то?
😂😂
Лол
Так много трансферов что в центре играет Гакпо, на флангах атаки некого поставить кроме 16 пацана и Кьезы, справа играет Собо
А косячного Кануте не кем заменить
Когда есть игра но нет результата, болельщики не выступали за увольнение текущего тренера. Но начиная с той серии поражений нет никакого прогресса в игре. Элементарного контроля мяча и точных передач как будто вообще не было никогда. Уже перестал ждать увольнения Слота, просто надеюсь что это случится хотя бы по завершении сезона
У Ливерпуля сначала сезона нет игры, результаты были в первых пяти турах кажется был 100% результат
Простите, но если Слота не уволят в ближайшие пару месяцев, я не пойму
Скорее по итогам сезона. Но думаю уволят точно
С такими Ливерпулем и Челси даже не удивлюсь если в итоге Брентфорд займет 5-е ЛЧ-место.
Деградация и разложение...
Арне еще и не такие рекорды поставит)))
8 октября 2015 года Юрген Клопп заключил трёхлетний контракт на пост главного тренера «Ливерпуля», сменив на этом посту Брендана Роджерса. Багаж иссяк.
Надо тренере менять и встряхивать команду
