У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах. Дальше – выезд к «Ман Сити» в Кубке
Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону» со счетом 1:2 в 31-м туре АПЛ. Ранее «красные» проиграли «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии (1:1) и разгромили «Галатасарай» в ответной игре (4:0).
В данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 31 матча. Следующую игру мерсисайдцы проведут 4 апреля – против «Манчестер Сити» на выезде в рамках 1/4 финала Кубка Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Пора прощаться. Это больше невозможно терпеть. Сезон еще можно попытаться спасти, но не со Слотом.
И кто спасёт сезон из тренеров, которые сейчас доступны для того, чтобы переманить в такой Ливерпуль? Гарри Неввилла не предлагать. Джерарда тоже - он уже недавно накинул в прессе на игроков. Типа они виноваты, а не Слот
Ещё один" блистательный" матч от Слота и Конате, чего нам ждать дальше, руководство?
Ну невозможно уже смотреть такую игру. Нет тренерской мысли от слова совсем, все более-менее приличные результаты достигаются только на индивидуальном мастерстве отдельных игроков.
Да и там тоже влетят Сити, к гадалке не ходи
