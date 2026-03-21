У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах. Дальше – выезд к «Ман Сити» в Кубке

«Ливерпуль» выиграл лишь один из четырех последних матчей.

Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону » со счетом 1:2 в 31-м туре АПЛ . Ранее «красные» проиграли «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии (1:1) и разгромили «Галатасарай» в ответной игре (4:0).

В данный момент «Ливерпуль » занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 31 матча. Следующую игру мерсисайдцы проведут 4 апреля – против «Манчестер Сити» на выезде в рамках 1/4 финала Кубка Англии.