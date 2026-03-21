Александр Мостовой: «Мелкадзе заслужил вызов в сборную. Но почему Дзюбу, например, не вызвали?»

Мостовой: Мелкадзе заслужил вызов в сборную, но почему Дзюбу не вызвали?.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил вызов Георгия Мелкадзе из «Ахмата» в сборную России.

– Как вам сегодняшняя форма Мелкадзе? Заслуженно попал в сборную?

– На список попавших в сборную не смотрю, расширенных списков видел уже много. Мелкадзе заслужил этот вызов в сборную, как и многие другие нападающие. Он где‑то сыграл здорово, и его сразу вызвали. Вроде молодец, парень играет и забивает, но почему не вызвали кого‑то еще другого? Кто‑то тоже забивает.

Почему, например, Дзюбу не вызвали? Когда его вызвали на матч против сборной Брунея, я сказал: меня тоже можно было вызвать, я тоже какой‑нибудь рекорд установил бы, – сказал Мостовой.