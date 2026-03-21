Александр Мостовой: «Мелкадзе заслужил вызов в сборную. Но почему Дзюбу, например, не вызвали?»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил вызов Георгия Мелкадзе из «Ахмата» в сборную России.
– Как вам сегодняшняя форма Мелкадзе? Заслуженно попал в сборную?
– На список попавших в сборную не смотрю, расширенных списков видел уже много. Мелкадзе заслужил этот вызов в сборную, как и многие другие нападающие. Он где‑то сыграл здорово, и его сразу вызвали. Вроде молодец, парень играет и забивает, но почему не вызвали кого‑то еще другого? Кто‑то тоже забивает.
Почему, например, Дзюбу не вызвали? Когда его вызвали на матч против сборной Брунея, я сказал: меня тоже можно было вызвать, я тоже какой‑нибудь рекорд установил бы, – сказал Мостовой.
Почему не вызвали самого Царя? Постоял бы на бровке.
Почему Дзюбу не вызвали?) представляю как Валера орал, когда Керж кинул Артемку на бомбардира😂
Дзюбу уже пора списывать
Дзюба без Кержа - деньги на ветер
вместо Мелкадзе лучше бы Касинтуру вызвали. Заиграть за сборную на всякий случай
