  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уго Санчес о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, он оставит неизгладимый след в истории «Реала». Надеюсь, он повторит мое достижение по трофеям Пичичи или превзойдет его»
17

Бывший нападающий «Реала» Уго Санчес рассказал, какое место в истории «Реала» займет Килиан Мбаппе.

– Как вы думаете, сможет ли Мбаппе когда-нибудь завоевать четыре приза лучшему бомбардиру, играя за «Реал», как вы?

– Я вижу, что он жаждет добиться еще большего, чем уже добился. Я думаю, что сейчас он лучший нападающий мира, и если он будет здоров, я надеюсь, он продолжит добиваться больших успехов с «Реалом», чему я был бы очень рад.

Я надеюсь и желаю, чтобы он сравнялся со мной или превзошел меня, и это будет на благо «Реала». Если он не превзойдет меня и не выиграет пять трофеев Пичичи, что ж, пусть у него будет хотя бы четыре, столько же, сколько я выиграл в составе «Реала». Сделает он это или нет, Мбаппе навсегда оставит неизгладимый след в истории клуба», – сказал Санчес.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoУго Санчес
logoЛа Лига
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
достижения Месси вряд ли кто повторит - 8 пичичи и 5 подряд
Наш Роналду, видимо, 9 лет в реале баклуши бил, раз даже 5 пичичи не выиграл
Ответ eugenetelichko
Ну так ему и противостоял никто иной, как Месси + праймовый Суарес.
Ну так ему и противостоял никто иной, как Месси + праймовый Суарес.
Ответ eugenetelichko
Роналду 6 лет подряд был лучшим бомбардиром в ЛЧ, что даже круче чем Пичичи)
Роналду 6 лет подряд был лучшим бомбардиром в ЛЧ, что даже круче чем Пичичи)
