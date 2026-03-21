Уго Санчес о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, он оставит неизгладимый след в истории «Реала». Надеюсь, он повторит мое достижение по трофеям Пичичи или превзойдет его»

Уго Санчес: Мбаппе оставит неизгладимый след в истории «Реала».

– Как вы думаете, сможет ли Мбаппе когда-нибудь завоевать четыре приза лучшему бомбардиру, играя за «Реал», как вы?

– Я вижу, что он жаждет добиться еще большего, чем уже добился. Я думаю, что сейчас он лучший нападающий мира, и если он будет здоров, я надеюсь, он продолжит добиваться больших успехов с «Реалом», чему я был бы очень рад.

Я надеюсь и желаю, чтобы он сравнялся со мной или превзошел меня, и это будет на благо «Реала». Если он не превзойдет меня и не выиграет пять трофеев Пичичи, что ж, пусть у него будет хотя бы четыре, столько же, сколько я выиграл в составе «Реала». Сделает он это или нет, Мбаппе навсегда оставит неизгладимый след в истории клуба», – сказал Санчес.