«Куртуа – лучший вратарь в мире. Если бы он не сделал 2-3 сэйва в гостях у «Ман Сити», матч был бы намного сложнее». Гути о травме Тибо
Гути: Куртуа – лучший вратарь в мире.
Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о травме вратаря команды Тибо Куртуа.
Голкипер мадридского клуба выбыл на полтора месяца из-за повреждения бедра. Бельгиец был заменен после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).
– Может ли отсутствие Куртуа быть худшим из возможных событий на данный момент?
– Мы очень доверяем Андрею Лунину. Он отлично справлялся, когда Куртуа не мог играть.
Но Куртуа – лучший вратарь в мире. Тибо сделал несколько невероятных сэйвов, которые принесли нам победу.
В гостях у «Манчестер Сити», если бы он не сделал два или три сэйва, матч был бы намного сложнее, – сказал Гути.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
С таким влиянием если бы Нойер играл в Реале смог бы и золотой мяч цепануть.