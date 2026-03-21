«Куртуа – лучший вратарь в мире. Если бы он не сделал 2-3 сэйва в гостях у «Ман Сити», матч был бы намного сложнее». Гути о травме Тибо

Гути: Куртуа – лучший вратарь в мире.

Бывший полузащитник «Реала » Гути высказался о травме вратаря команды Тибо Куртуа .

Голкипер мадридского клуба выбыл на полтора месяца из-за повреждения бедра. Бельгиец был заменен после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (2:1).

– Может ли отсутствие Куртуа быть худшим из возможных событий на данный момент?

– Мы очень доверяем Андрею Лунину . Он отлично справлялся, когда Куртуа не мог играть.

Но Куртуа – лучший вратарь в мире. Тибо сделал несколько невероятных сэйвов, которые принесли нам победу.

В гостях у «Манчестер Сити», если бы он не сделал два или три сэйва, матч был бы намного сложнее, – сказал Гути.