17

«Куртуа – лучший вратарь в мире. Если бы он не сделал 2-3 сэйва в гостях у «Ман Сити», матч был бы намного сложнее». Гути о травме Тибо

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о травме вратаря команды Тибо Куртуа.

Голкипер мадридского клуба выбыл на полтора месяца из-за повреждения бедра. Бельгиец был заменен после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

– Может ли отсутствие Куртуа быть худшим из возможных событий на данный момент?

– Мы очень доверяем Андрею Лунину. Он отлично справлялся, когда Куртуа не мог играть.

Но Куртуа – лучший вратарь в мире. Тибо сделал несколько невероятных сэйвов, которые принесли нам победу.

В гостях у «Манчестер Сити», если бы он не сделал два или три сэйва, матч был бы намного сложнее, – сказал Гути.

Кто выиграет ЛЧ?38427 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Куртуа чуть ли не главная причина по которой мадридцы с каким-то невменяемым перекосом в атаку и без четкой системы всё равно не скатываются в совсем УГ без результатов и даже чашки престижнык берут.
Видимо Бельгиец и забивал Сити)
В сезоне 23-24 основным вратарём был Лунин. С ним взяли ЛЧ и ЛЛ
Лунин вышел, по-моему три раза отбил и все три перед собой
Именно в тех случаях и не нужно было по другому
Вот пример на то как клуб влияет на восприятие игры футболиста. Когда Куртуа играл в Челси мне уже было понятно, что это один из лучших вратарей поколения, но чисто субъективно даже по комментам на спортсе его вообще не котировали, даже в апл считая де Хею якобы сильнее. И только в Реале он получил заслуженную прессу.
С таким влиянием если бы Нойер играл в Реале смог бы и золотой мяч цепануть.
Больше скажу, Тибо в первый сезон подтверждал эти сомнения, пропускал ошибался, а теперь он лучший кипер в мире , без сомнений
Думаю ,Муссо может стать лучшим вратерем сезона! Если великое Атлетико возьмет Кубок Кубка Короля + Кубок ЛЧ
великому Атлетико надо для начала постараться не наложить привычную кучу перед БЧК, у них сезона за три с ними один нормальный матч, и то после него 0-3 слили
Ну по накладыванию кучи перед БЧК фанаты Реала главные специалисты)) Только 1 мадридский клуб проиграл Барсе все матчи в сезоне, при этом 2 был разгромлен и получил 16 мячей в свои ворота за 4 матча (спойлер: это не Атлетико)
Ты пишешь про победы Барсы) причём тут Атлетико, да и на кой черт ты мне сдался, ещё в профиль твой заходить?) болельщику Атлетико лучше попридержать сочувствия, блаженный)
Материалы по теме
Арбелоа о Куртуа: «Лучший вратарь в истории получил травму, но у «Реала» есть еще один фантастический голкипер»
вчера, 10:08
Рекомендуем
Главные новости
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд
10 минут назад
«Динамо» – «Зенит». Тюкавин, Соболев, Маринкин, Джон Джон играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
18 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
18 минут назадLive
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
30 минут назад
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
36 минут назад
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
40 минут назад
Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»
46 минут назад
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
48 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
12 минут назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
18 минут назадLive
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
28 минут назад
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
39 минут назад
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
51 минуту назад
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
59 минут назад
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
Рекомендуем