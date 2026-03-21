

Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в Мир РПЛ в этом сезоне.

Первая была против «Ростова» в сентябре. Вторая случилась сегодня: Акинфеев неудачно вышел за пределы штрафной на перехват заброса и пропустил гол от форварда махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.

В последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки в сезоне-2010 (4 ошибки).

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
Голословные подсчёты. Что значит "результативная ошибка"? Его гол с Южной Кореей на ЧМ в Бразилии это результативная ошибка? Если да, то в том сезоне таких было навалом, а, если нет, но подсчёт липовый.
Или гол Вольфсбурга в химках. И сколько таких было у него каждый год. То, что он после этого на защитников орал как сивый мерин не значит, что это не его косяк.
Ну вообще, указано, что именно в РПЛ, а вы оба всё-таки вспоминаете международные трюки (ЕК и сборная). Хотя, возможно, и в нашем чемпе можно было вспомнить побольше.
Чушь, конечно же. В том же сезоне 2023/24 Акинфеев какие только не пускал: и с 40 метров от Ростова и зашиворот от Оренбурга итд.

Я смотрю и в этом сезоне гол с 25 м в ближний угол в Краснодаре не посчитали за результативную ошибку )
Пора становится тренером вратарей. Всё дб вовремя
Да не было никакой ошибки! Хотел сыграть аккуратно что бы не сбить Агаларова и красную не получить! Мяч неудачно отскочил вот и все! А здесь я гляжу началась уже перепись диванных которые прямо эксперты! Смешно!
Отпустите уже деда на покой)
Извиняюсь, я конечно игры ЦСКА просто так не смотрю, но разве гол в ближний с углового прямым ударом - не результативная ошибка в игре со Спартаком? Ну просто некоторых вратарей за такое смешают с помоями.
Есть чувство, что как то Игорю ошибки считают иначе, по акции Х за 1.
Во первых не прямым! Во вторых игрок борща его толкнул! В третьих если не смотришь то и не смотри!
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать...
Акела промахнулся.
Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкала – 3:1. У Кармо 1+1, Мусаев забил после выхода вместо Гонду
вчера, 14:57
ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Динамо» Махачкала. Вратарь попытался перехватить мяч, выйдя из штрафной, но Агаларов его опередил
вчера, 13:37
«Балтика» идет за двумя рекордами РПЛ. Оцениваем шансы
вчера, 11:10
