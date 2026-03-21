Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в Мир РПЛ в этом сезоне.

Первая была против «Ростова» в сентябре. Вторая случилась сегодня: Акинфеев неудачно вышел за пределы штрафной на перехват заброса и пропустил гол от форварда махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.

В последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки в сезоне-2010 (4 ошибки).