Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в Мир РПЛ в этом сезоне.
Первая была против «Ростова» в сентябре. Вторая случилась сегодня: Акинфеев неудачно вышел за пределы штрафной на перехват заброса и пропустил гол от форварда махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.
В последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки в сезоне-2010 (4 ошибки).
Я смотрю и в этом сезоне гол с 25 м в ближний угол в Краснодаре не посчитали за результативную ошибку )
---
Есть чувство, что как то Игорю ошибки считают иначе, по акции Х за 1.