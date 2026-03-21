Арбелоа перед «Атлетико»: «Один из лучших матчей для футболистов, болельщиков и тренеров. Симеоне демонстрирует уровень многие годы – честь играть против лучших тренеров мира»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги против «Атлетико».

Игра пройдет 22 марта.

– Как к этому матчу подходит «Реал»?

– С большим энтузиазмом и волнением.

Очень важный матч для нас из-за того, что значат эти три очка, а также из-за болельщиков, из-за той великолепной атмосферы, которую мы ощущали на стадионе в последних нескольких матчах.

Это один из лучших матчей для футболистов, болельщиков, и уверен, что и для тренеров тоже.

С нетерпением жду, когда увижу «Бернабеу», полный энергии и энтузиазма. Мы подходим к матчу с большим энтузиазмом, с большим желанием.

С нетерпением ждем возможности сыграть против действительно отличной команды. Максимальное предвкушение и волнение.

– «Мы народная команда» – один из наиболее часто повторяемых лозунгов Симеоне. Что вы думаете по этому поводу?

– Я сосредоточен на своей команде.

Для меня большая честь играть против таких тренеров, как Диего Симеоне , который на протяжении многих лет демонстрирует уровень и талант в качестве тренера «Атлетико ». Посмотрите, куда он их привел, какую стабильность поддерживает.

Это большая честь, потому что он из тех тренеров, которые подталкивают тебя к пределу возможностей, требуя максимальных результатов, и заставляют дважды подумать перед каждым матчем.

Это большая честь – иметь возможность играть против лучших тренеров мира, – заявил Альваро Арбелоа .