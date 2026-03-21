  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа перед «Атлетико»: «Один из лучших матчей для футболистов, болельщиков и тренеров. Симеоне демонстрирует уровень многие годы – честь играть против лучших тренеров мира»
6

Арбелоа перед «Атлетико»: «Один из лучших матчей для футболистов, болельщиков и тренеров. Симеоне демонстрирует уровень многие годы – честь играть против лучших тренеров мира»

Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий матч с «Атлетико».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги против «Атлетико».

Игра пройдет 22 марта.

– Как к этому матчу подходит «Реал»?

– С большим энтузиазмом и волнением.

Очень важный матч для нас из-за того, что значат эти три очка, а также из-за болельщиков, из-за той великолепной атмосферы, которую мы ощущали на стадионе в последних нескольких матчах.

Это один из лучших матчей для футболистов, болельщиков, и уверен, что и для тренеров тоже.

С нетерпением жду, когда увижу «Бернабеу», полный энергии и энтузиазма. Мы подходим к матчу с большим энтузиазмом, с большим желанием.

С нетерпением ждем возможности сыграть против действительно отличной команды. Максимальное предвкушение и волнение.

– «Мы народная команда» – один из наиболее часто повторяемых лозунгов Симеоне. Что вы думаете по этому поводу?

– Я сосредоточен на своей команде.

Для меня большая честь играть против таких тренеров, как Диего Симеоне, который на протяжении многих лет демонстрирует уровень и талант в качестве тренера «Атлетико». Посмотрите, куда он их привел, какую стабильность поддерживает.

Это большая честь, потому что он из тех тренеров, которые подталкивают тебя к пределу возможностей, требуя максимальных результатов, и заставляют дважды подумать перед каждым матчем.

Это большая честь – иметь возможность играть против лучших тренеров мира, – заявил Альваро Арбелоа.

Кто выиграет ЛЧ?35119 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Источник: As
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoДиего Симеоне
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь завтра увидим хорошую игру в исполнении Мадрида. Ну и нужно постараться Мадриду взять реванш за чувствительное поражение в первом круге.
Такое ощущение что речи Арбелоа взяты из football manager. Всех хвалит, ничего плохого не говорит)
Ответ REDDEVIL
Такое ощущение что речи Арбелоа взяты из football manager. Всех хвалит, ничего плохого не говорит)
Теперь мы видели не только «дриблинг Арбелоа», но и доброжелательное отношение к противникам - «нордическую стойкость Арбелоа»?
По совокупности всех лет Диего явно заслужил выиграть ЛЧ
Арбелоа кремень, на провокации ноль внимания.

– «Мы народная команда» – один из наиболее часто повторяемых лозунгов Симеоне. Что вы думаете по этому поводу?
– Я сосредоточен на своей команде
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симеоне перед «Реалом»: «Арбелоа хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. Они будут стремиться к победе во всех турнирах»
сегодня, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем