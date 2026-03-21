Кавазашвили о пенальти за попадание в руку: «Я бы отменил. Человек растет с двумя ногами и двумя руками. Если с двух метров прилетит мяч, а руки растопырены, сможешь быстро их убрать? Никогда!»

Кавазашвили о пенальти за попадание в руку: я бы отменил.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о пенальти за попадание в руку.

«Самое спорное правило футбола, самое грязное в РПЛ – определение пенальти. Пенальти у нас каждый судья дает на свое усмотрение – так делать нельзя.

На сегодняшний день человек растет с двумя ногами и двумя руками. Когда после удара, после сумасшедшей передряги мяч попадает в руку – это не пенальти. Потому что это его часть тела, защитник не может предусмотреть.

Скажите: если с двух метров в тебя прилетит мяч, а у тебя руки растопырены, сможешь быстро их убрать? Никогда не успеешь! Это самая настоящая глупость! Я бы такие пенальти отменил», – сказал Кавазашвили.