Кавазашвили о пенальти за попадание в руку: «Я бы отменил. Человек растет с двумя ногами и двумя руками. Если с двух метров прилетит мяч, а руки растопырены, сможешь быстро их убрать? Никогда!»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о пенальти за попадание в руку.
«Самое спорное правило футбола, самое грязное в РПЛ – определение пенальти. Пенальти у нас каждый судья дает на свое усмотрение – так делать нельзя.
На сегодняшний день человек растет с двумя ногами и двумя руками. Когда после удара, после сумасшедшей передряги мяч попадает в руку – это не пенальти. Потому что это его часть тела, защитник не может предусмотреть.
Скажите: если с двух метров в тебя прилетит мяч, а у тебя руки растопырены, сможешь быстро их убрать? Никогда не успеешь! Это самая настоящая глупость! Я бы такие пенальти отменил», – сказал Кавазашвили.
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
А если они растопырены как у гандбольного вратаря?
После первого попадания в руку, дальше бегаешь в смирительной рубашке. И должен петь гимн РПЛ. Вот это "терьям терьям там там"
Либо любое касание руки считать или не считать вовсе. Обромная разница когда кукурелья выставляет руку и намеренно отбивает мячь и ему не считают и когда в матче с Спортингом мяч попадает в руку прижатую к груди защитника или когда игрок закрыл лицо рукой
Я бы просто вернул как раньше - только за умышленную игру рукой. Умышленная или нет - на усмотрение судьи.
А за чем руки растопыривать прижми их к телу и играй ! А ,если как советует Кавазашвили ,то судьям придётся с рулеткой по полю бегать и каждый раз мерить было расстояние 2 м или 2 ,05 и более или менее 2м !
Когда бежишь или прыгаешь ты не прижимаешь руки. Но в некоторых случаях ставят педали когда рука прижата к телу или интуитивно игрок закрыл например лицо и тоже ставят а в случае например с марадонной в матче с нашей сборной или с кукурельей когда они явно руку отставляли и фактически лишили гола соперников пенальти не было поставлено. Должны определить либо за любое касание руки фол или до локтя только но это должно как касаться всех футболистов и судей тоже никаких разных мнений быть не может и правильных неправильных положений тоже
Так вроде один из признаков пенальти это расстояние от точки удара по мячу до руки. Если расстояние маленькое и рука в естественном для того момента состоянии то пенальти не назначают.
Анзор вратарь. для него нормально руки растопыривать. а если еще игроки так играть будут то глядишь до вратаря вообще ничего не долетит- о коллегах по амплуа заботится.
