  • Симеоне перед «Реалом»: «Арбелоа хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. Они будут стремиться к победе во всех турнирах»
Диего Симеоне похвалил работу Альваро Арбелоа.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий о работе Альваро Арбелоа в преддверии матча Ла Лиги против «Реала».

Игра пройдет 22 марта.

«Альваро очень хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. У них схожий образ мышления – игроки разделяют требования и потребности тренера.

Они очень хорошо работают как команда, что было очевидно в матче против «Манчестер Сити». Они будут продолжать в том же духе, стремясь, как всегда, к победе во всех турнирах», – сказал Диего Симеоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Посмотрел на ближайшие матчи Атлетов, какой же у них жёсткий календарь, 5 следующих матчей: один с Реалом, три с Барселоной, а там шестой уже и с Сосьедадом финал Кубка
У них уже вторая весна такая.
Диего с годами мудреет...
Поэтому по-детски провоцировал Винисиуса в полуфинале Суперкубка?
Ну это процесс долгий... Не всё сразу...
