Симеоне перед «Реалом»: «Арбелоа хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. Они будут стремиться к победе во всех турнирах»

Диего Симеоне похвалил работу Альваро Арбелоа.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне дал комментарий о работе Альваро Арбелоа в преддверии матча Ла Лиги против «Реала ».

Игра пройдет 22 марта.

«Альваро очень хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. У них схожий образ мышления – игроки разделяют требования и потребности тренера.

Они очень хорошо работают как команда, что было очевидно в матче против «Манчестер Сити». Они будут продолжать в том же духе, стремясь, как всегда, к победе во всех турнирах», – сказал Диего Симеоне .