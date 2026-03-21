Фабио да Силва о том, как Фергюсон перепутал его с Рафаэлом: «В перерыве он начал кричать: «########». Фердинанд и Кэррик сказали, что это не Рафаэл. Алекс ответил: «Они одинаковые!»

Фабио да Силва рассказал, что Алекс Фергюсон перепутал его с братом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Фабио да Силва рассказал, как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон накричал на него в перерыве матча, перепутав с его братом Рафаэлом.

«Мой брат сделал что-то неправильно в ходе матча, и в перерыве матча Фергюсон хотел с ним поговорить, но он подошел ко мне.

«Он начал кричать: «########» (отвали). Рио Фердинанд и Майкл Кэррик сказали, что это не Рафаэл. И он ответил: «########!» (отвалите). Они одинаковые!» – сказал Фабио да Силва в подкасте Shoot For Love.

Фабио да Силва играл за манкунианцев с 2008 по 2014 год, Рафаэл да Силва – с 2008 по 2015 год.