  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
23

Фабио да Силва о том, как Фергюсон перепутал его с Рафаэлом: «В перерыве он начал кричать: «########». Фердинанд и Кэррик сказали, что это не Рафаэл. Алекс ответил: «Они одинаковые!»

Фабио да Силва рассказал, что Алекс Фергюсон перепутал его с братом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио да Силва рассказал, как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон накричал на него в перерыве матча, перепутав с его братом Рафаэлом.

«Мой брат сделал что-то неправильно в ходе матча, и в перерыве матча Фергюсон хотел с ним поговорить, но он подошел ко мне.

«Он начал кричать: «########» (отвали). Рио Фердинанд и Майкл Кэррик сказали, что это не Рафаэл. И он ответил: «########!» (отвалите). Они одинаковые!» – сказал Фабио да Силва в подкасте Shoot For Love.

Фабио да Силва играл за манкунианцев с 2008 по 2014 год, Рафаэл да Силва – с 2008 по 2015 год.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Sun
logoАлекс Фергюсон
logoФабио да Силва
logoРафаэл да Силва
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
logoРио Фердинанд
брань
logoСборная Бразилии по футболу
ахахаха
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я смотрел вью. Он сказал что Ферги начал кричать мол «пошел на ###», его поправили, типа это брат, на что Ферги сказал «пошли на ### оба, они одинаковые. 😂😂 я ору
Ответ denimo21
Вообще другой смысл 👍
Ответ denimo21
Старая школа)))
Устал считать решёточки
Знаменитый «фен» САФа, который чудотворным образом заставлял играть даже самых деревянных персонажей типа Клеверли.
Фабио Да Силва передаёт привет Алексу Фергюссону и просит поставить для него песню Филиппа Киркорова "Я не Рафаэль".
-Второму сам передашь
Ну что делать? За брата можно и получить, за родного и не обидно!
Это видимо единственное что запомнилось в его карьере в МЮ
Так они реально очень похожие близнецы
А какая разница?
(с)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
