Экитике получил травму после стыка с Милнером. Лучшего бомбардира «Ливерпуля» заменили на 8-й минуте

Экитике получил травму в столкновении с Милнером.

Лучший бомбардир «Ливерпуля» Юго Экитике получил травму в самом начале игры с «Брайтоном » и был заменен уже на 8-й минуте.

Форвард пострадал после жесткого стыка с Джеймсом Милнером. Судья Даррен Инглэнд фол не зафиксировал, но Экитике сразу показал, что испытывает сильную боль, и некоторое время лежал на газоне.

Примечательно, что до этого Милнер в одном из эпизодов также жестко сыграл против Доминика Собослаи – и там арбитр тоже не увидел нарушения.

В итоге Экитике не смог продолжить встречу и покинул поле, заметно хромая. Вместо него вышел Кертис Джонс.

В этом сезоне Экитике лучший бомбардир «Ливерпуля » с 17 голами.

