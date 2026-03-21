  Экитике получил травму после стыка с Милнером. Лучшего бомбардира «Ливерпуля» заменили на 8-й минуте
9

Экитике получил травму после стыка с Милнером. Лучшего бомбардира «Ливерпуля» заменили на 8-й минуте

Экитике получил травму в столкновении с Милнером.

Лучший бомбардир «Ливерпуля» Юго Экитике получил травму в самом начале игры с «Брайтоном» и был заменен уже на 8-й минуте.

Форвард пострадал после жесткого стыка с Джеймсом Милнером. Судья Даррен Инглэнд фол не зафиксировал, но Экитике сразу показал, что испытывает сильную боль, и некоторое время лежал на газоне.

Примечательно, что до этого Милнер в одном из эпизодов также жестко сыграл против Доминика Собослаи – и там арбитр тоже не увидел нарушения.

В итоге Экитике не смог продолжить встречу и покинул поле, заметно хромая. Вместо него вышел Кертис Джонс.

В этом сезоне Экитике лучший бомбардир «Ливерпуля» с 17 голами.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 15 минут позже из-за пробок и опоздания фанатов.

Так и не понял, что он травмировал, ушиб бедра получил?

Здоровья Юго, единственный форвард, и тот поломался 💔
Ответ Давид Кочинян
Так и не понял, что он травмировал, ушиб бедра получил? Здоровья Юго, единственный форвард, и тот поломался 💔
Выглядит действительно как сильный ушиб, не должно быть ничего серьезного, благо на носу международный перерыв.
Милнер не виноват что он железный

Джеймс неуиноуат
Iron men всегда так играл, не думаю, что он со зла косит мерсисайдцев
