Экитике получил травму после стыка с Милнером. Лучшего бомбардира «Ливерпуля» заменили на 8-й минуте
Лучший бомбардир «Ливерпуля» Юго Экитике получил травму в самом начале игры с «Брайтоном» и был заменен уже на 8-й минуте.
Форвард пострадал после жесткого стыка с Джеймсом Милнером. Судья Даррен Инглэнд фол не зафиксировал, но Экитике сразу показал, что испытывает сильную боль, и некоторое время лежал на газоне.
Примечательно, что до этого Милнер в одном из эпизодов также жестко сыграл против Доминика Собослаи – и там арбитр тоже не увидел нарушения.
В итоге Экитике не смог продолжить встречу и покинул поле, заметно хромая. Вместо него вышел Кертис Джонс.
В этом сезоне Экитике лучший бомбардир «Ливерпуля» с 17 голами.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 15 минут позже из-за пробок и опоздания фанатов.
Здоровья Юго, единственный форвард, и тот поломался 💔
Джеймс неуиноуат