«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Талалаева в матче с «Сочи». Тренер дисквалифицирован на 4 игры

«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Андрея Талалаева.

«Балтика» рассказал о том, что пришедшие на матч Мир РПЛ против «Сочи» болельщики смогут получить красные карточки с автографом Андрея Талалаева .

Главный тренер команды ранее был дисквалифицирован на четыре игры после конфликта в компенсированное время ко второму тайму в матче с ЦСКА (1:0).

Талалаев выбил мяч на трибуны, из-за чего началась стычка между командами. Тренер получил красную карточку.

«Сегодня на матче «Балтика » – «Сочи » во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получать в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева!» – говорится в сообщении клуба.