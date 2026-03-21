  • «Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Талалаева в матче с «Сочи». Тренер дисквалифицирован на 4 игры
«Балтика» рассказал о том, что пришедшие на матч Мир РПЛ против «Сочи» болельщики смогут получить красные карточки с автографом Андрея Талалаева.

Главный тренер команды ранее был дисквалифицирован на четыре игры после конфликта в компенсированное время ко второму тайму в матче с ЦСКА (1:0).

Талалаев выбил мяч на трибуны, из-за чего началась стычка между командами. Тренер получил красную карточку.

«Сегодня на матче «Балтика» – «Сочи» во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получать в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева!» – говорится в сообщении клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Не можешь исправить ситуацию - используй её в своих интересах 🤓
Люблю, когда в нашем футболе делают удачные смм/ пиар ходы
Там бы еще заключение психотерапевта было в комплекте, тогда да
Лучше бы майку полосатую)
За Балтику сейчас вся страна.
Не припомню, чтобы Симеоне дисквалифицировали в Испании на столько, а выходки у него ещё похлеще чем у Андрея
Удачи Балтике без лучшего тренера рпл
Смотрите чтобы в игре Сочи Нагайцева не удалили. Обыграть ситуацию, конечно, красиво, но впереди игра в футбол...
