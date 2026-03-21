«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Талалаева в матче с «Сочи». Тренер дисквалифицирован на 4 игры
«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Андрея Талалаева.
«Балтика» рассказал о том, что пришедшие на матч Мир РПЛ против «Сочи» болельщики смогут получить красные карточки с автографом Андрея Талалаева.
Главный тренер команды ранее был дисквалифицирован на четыре игры после конфликта в компенсированное время ко второму тайму в матче с ЦСКА (1:0).
Талалаев выбил мяч на трибуны, из-за чего началась стычка между командами. Тренер получил красную карточку.
«Сегодня на матче «Балтика» – «Сочи» во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получать в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Не припомню, чтобы Симеоне дисквалифицировали в Испании на столько, а выходки у него ещё похлеще чем у Андрея
Удачи Балтике без лучшего тренера рпл