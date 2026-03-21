  • «Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»
У защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца диагностировано сотрясение мозга.

Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Казбека Хаджиева.

Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Ростова» после столкновения с соперником. Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали.

«Из больницы приходит информация: подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Рваная рана верхней губы. И, по предварительной информации, кости уцелели. Но еще нужно сделать КТ», – сообщил Моссаковский в эфире «Матч Премьер».

Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Гений журналистики, прекрасно владеющий русским (нет).
Своей фразой Моссаковский просто расписался в профнепригодности.
Кости могут остаться целыми, а уцелевшими - люди.
За такую лексическую ошибку любого представителя федерального СМИ надо пороть розгами. Прилюдно.
