«Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»

У защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца диагностировано сотрясение мозга.

Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Казбека Хаджиева.

Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Ростова» после столкновения с соперником. Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали.

«Из больницы приходит информация: подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Рваная рана верхней губы. И, по предварительной информации, кости уцелели. Но еще нужно сделать КТ», – сообщил Моссаковский в эфире «Матч Премьер».