«Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»
У защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца диагностировано сотрясение мозга.
У защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца диагностировано сотрясение мозга.
Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Казбека Хаджиева.
Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Ростова» после столкновения с соперником. Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали.
«Из больницы приходит информация: подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Рваная рана верхней губы. И, по предварительной информации, кости уцелели. Но еще нужно сделать КТ», – сообщил Моссаковский в эфире «Матч Премьер».
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Своей фразой Моссаковский просто расписался в профнепригодности.
Кости могут остаться целыми, а уцелевшими - люди.
За такую лексическую ошибку любого представителя федерального СМИ надо пороть розгами. Прилюдно.