Давид Волк: «Хайкин не был бы первым номером в сборной России. У нас есть Сафонов, Агкацев, Максименко и куча других вратарей»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил выступления российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

«Безусловно, слышал об успехах Хайкина в ЛЧ и о планах на смену гражданства. Такое не может остаться незамеченным. Он очень здорово играл, сделал много сейвов и побил рекорд по количеству сейвов за сезон. Никита – большой молодец. Не такой уж молодой, возможно, но 30 лет всего, и у него есть возможность поиграть на высоком уровне, что он в принципе и делает.

Получение норвежского паспорта – это здорово. У него получится сыграть на ЧМ-2026. К сожалению, в России сейчас такой возможности нет. Но даже если бы она была, у него есть сильные конкуренты. Мне кажется, он не был бы первым номером в нашей сборной. Не обидно, что за Норвегию будет выступать? А мне-то что? У нас есть Сафонов, Агкацев, Максименко. Куча других вратарей, и мне кажется, что они все на высоком уровне», – сказал Волк.

У нас есть Сафонов, Агкацев и куча Максименко
Ответ Сергей Круг
Максименок
Хайкин по сравнению с Максименко это Куртуа. )
Мешокменко здесь лишний
Ответ Милдронат Бромантанов
Автор просто лизнул.
Здесь много таких.
Ответ Милдронат Бромантанов
Вот зачем оскорблять и коверкать фамилию? Можно же просто было написать "Максименко здесь лишний". Минус тебе
Первым бы не был, но вторым номером за Сафоновым - вполне
У меня такое впечатление вообще, что в Спартаке только какие-то мазанные играют, я не поминаю как получилось, что Митрюшкин за бортом остался, учитывая что он творил на молодежном уровне, как Селихова отпустили, Максименко с ним и рядом не стоял, а Максименко топ и вице капитан.
Ответ Дмитрий Панкратов
все свои да наши..
Особенно Максименко
Защитник «Махачкалы» Аларкон дотронулся до мяча рукой в штрафной после ввода его в игру Волком в 1-м тайме матча с «Крыльями». Сухой не назначил пенальти
8 марта, 13:24Фото
Давид Волк: «Дай бог, войти в число лучших вратарей России и, как Сафонов, перейти в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов»
27 января, 04:48
Вратарь «Махачкалы» Волк о ВАР: «Что мы по пять минут смотрим каждый раз? Непонятные эмоциональные качели, в итоге гол подтверждают – на фиг оно нужно тогда? Засчитывайте, да и все»
27 ноября 2025, 16:10
