Давид Волк: «Хайкин не был бы первым номером в сборной России. У нас есть Сафонов, Агкацев, Максименко и куча других вратарей»

Волк: Хайкин не был бы первым номером в сборной России.

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил выступления российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

«Безусловно, слышал об успехах Хайкина в ЛЧ и о планах на смену гражданства. Такое не может остаться незамеченным. Он очень здорово играл, сделал много сейвов и побил рекорд по количеству сейвов за сезон. Никита – большой молодец. Не такой уж молодой, возможно, но 30 лет всего, и у него есть возможность поиграть на высоком уровне, что он в принципе и делает.

Получение норвежского паспорта – это здорово. У него получится сыграть на ЧМ-2026. К сожалению, в России сейчас такой возможности нет. Но даже если бы она была, у него есть сильные конкуренты. Мне кажется, он не был бы первым номером в нашей сборной. Не обидно, что за Норвегию будет выступать? А мне-то что? У нас есть Сафонов, Агкацев, Максименко. Куча других вратарей, и мне кажется, что они все на высоком уровне», – сказал Волк.