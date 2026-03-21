  У «Ростова» нет побед весной в РПЛ – 1 ничья и 3 поражения. «Ахмат» ни разу не проиграл после рестарта – 2 победы и 2 ничьих
У «Ростова» нет побед весной в РПЛ – 1 ничья и 3 поражения. «Ахмат» ни разу не проиграл после рестарта – 2 победы и 2 ничьих

«Ростов» не выигрывает после рестарта РПЛ, «Ахмат» – не проигрывает.

«Ахмат» обыграл «Ростов» (1:0) в матче 23-го тура Мир РПЛ.

Команда тренера Станислава Черчесова одержала две победы и дважды сыграла вничью во второй половине чемпионата. «Ахмат» на данный момент находится на 7-й позиции в таблице чемпионата, набрав 30 очков в 22 играх.

Ростовчане под руководством Джонатана Альбы после возобновления турнира еще ни разу не победили – одна ничья и три поражения. Команда занимает 11-е место в таблице, имея в активе 22 балла в 22 матчах.

Следующий матч «Ахмат» проведет 4 апреля против «Краснодара». «Ростов» 5 апреля встретится с «Пари НН».

Ну не прет и всё!!! Столько моментов! А нам один и гол!!!😥😥😥
Не знаю... Нужно больше моментов...Гонду хорошо играл в товарниках, а сейчас как будто другой человек
Кто бы что не говорил, но Станислав Черчесов один из лучших отечественных специалистов! Выиграл много чего и сейчас с Ахматом набрал очков не многим меньше, чем Челистини с ЦСКА и уровнем игроков в два раза больше, чем у Стаса!
И победа над Ростовом по заслугам тренера или п везению...
