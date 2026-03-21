  • Луценко о голах Соболева: «Не сказал бы, что нравится, как он играет. У него эмоциональный подъем, показывает жестами, что достоин места в составе. Разгружает себя от критики»
3

Евгений Луценко оценил игру Александра Соболева.

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился мыслями касательно игры форварда «Зенита» Александра Соболева.

– Как вам игра Соболева после рестарта сезона? 5 игр, 3 мяча, много эмоциональных моментов – весеннее преображение?

– Я бы не сказал, что мне нравится, как он играет. Если брать целый матч, то что я вижу – мне не нравится.

Хотя по результатам – ему дали возможность в последних матчах: и пенальти заработал, и сам реализовал, и еще голы забивал и реализовывал моменты.

Плюс у него идет эмоциональный подъем, показывает всем жестами, что он достоин места в составе. Таким образом, он себя разгружает, что было в прошлом, от критики.

Так что результаты есть – свое дело он делает неплохо – хотя огрехи тоже есть: дистанционные моменты, пробелы в скорости – но в целом, если брать его игру, я не обращаю на это внимания. 

Как большой нападающий, который стоит за спиной, борется, исполняет роль столба – с этой задачей он справляется.

Но не стоит забывать и его партнеров по команде – они снабжают его моментами, и надо очень стараться, чтобы не реализовывать их, учитывая уровень игроков «Зенита», – сказал Евгений Луценко.

У него с головой беда. А не подъём.
Блин, Луцик то в поряде был. Мог быть на уровне Дзюбы.
