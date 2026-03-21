Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от Ланговича из «Ростова». Серба увезли с поля на машине скорой

Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову.

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом » (1:0, второй тайм).

На 48-й минуте Богосавац шел в подкат, а Андрей Лангович прокидывал мяч вперед и ударил серба коленом в голову.

Богосавац потерял сознание, у него также стала течь кровь изо рта. В итоге футболист «Ахмата » пришел в себе, но его лицо было окровавлено.

На 53-й Богосавац был заменен, его увезли прямо с поля «Ахмат-Арены» на машине скорой помощи.





Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»