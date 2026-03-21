Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от Ланговича из «Ростова». Серба увезли с поля на машине скорой

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0, второй тайм).
На 48-й минуте Богосавац шел в подкат, а Андрей Лангович прокидывал мяч вперед и ударил серба коленом в голову.
Богосавац потерял сознание, у него также стала течь кровь изо рта. В итоге футболист «Ахмата» пришел в себе, но его лицо было окровавлено.
На 53-й Богосавац был заменен, его увезли прямо с поля «Ахмат-Арены» на машине скорой помощи.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Кто выиграет ЛЧ?31757 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Здоровья 🙏
Здоровья Мирославу!