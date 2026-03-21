  • Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от Ланговича из «Ростова». Серба увезли с поля на машине скорой
Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от Ланговича из «Ростова». Серба увезли с поля на машине скорой

Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову.

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0, второй тайм).

На 48-й минуте Богосавац шел в подкат, а Андрей Лангович прокидывал мяч вперед и ударил серба коленом в голову.

Богосавац потерял сознание, у него также стала течь кровь изо рта. В итоге футболист «Ахмата» пришел в себе, но его лицо было окровавлено.

На 53-й Богосавац был заменен, его увезли прямо с поля «Ахмат-Арены» на машине скорой помощи. 
 

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Жуткое столкновение.
Здоровья 🙏
Жестко и жутко. Здоровья Мирославу!
Здоровья, в динамике страшно выглядело
Удар коленом в трансляции был очень жёстким, а при повторе даже страшным! Здоровья Мирославу!
Несчастный случай. Из серии, что коллега тебе батарею может на ногу уронить. Кошмар, конечно, здоровья парню!
Здоровья парню! Лишь бы не как с Перхуном...
Если в статике выглядит так, то что ж в динамике?!
Здоровья Мирославу!
«Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»
«Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму
