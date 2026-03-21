«Лахмаджун, искендер-кебаб, манты мамы и менемен». Гюлер о любимых блюдах

Гюлер рассказал о любимых блюдах: лахмаджун, искендер-кебаб, манты мамы, менемен.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер высказался о любимых блюдах.

«Лахмаджун, искендер-кебаб и манты, которая готовит мама. Еще менемен – в нем должен быть лук», – ответил Арда Гюлер.

Лахмаджун – восточное блюдо, тонкая лепешка из пресного теста, покрытая начинкой из мясного фарша, помидоров, перца и специй.

Искандер-кебаб представляет собой тонко нарезанное мясо, приготовленное на углях и поданное на ароматной лепешке.

Менемен включает в себя яйца, помидоры, сладкий зеленый перец и специи, такие как молотый черный и сушеный красный перец, приготовленные на оливковом или подсолнечном масле.

Кто выиграет ЛЧ?39548 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Менемен, мени мени мени мени мен
Тоже люблю манты мамы. Похоже все мамы делают для своих сыновей особенные манты.
Ответ grauda
Тоже люблю манты мамы. Похоже все мамы делают для своих сыновей особенные манты.
А по турецки тоже так и будет - манты ?
Правда не знаю , последний раз лет 20 назад там был )
Ответ OldRedWhite
А по турецки тоже так и будет - манты ? Правда не знаю , последний раз лет 20 назад там был )
Да. Но они очень маленькие, меньше пельмешек
Борщ с пампушками не ел еще просто)
Ответ KOT_B_yHTAX
Борщ с пампушками не ел еще просто)
на базе в тарасовке
Есть захотелось))
Тут нужен Эльвир Керимов.
Бамбарбия. Кергуду!
Может показаться, что он имена кентов перечисляет..
Ответ Lyelik
Может показаться, что он имена кентов перечисляет..
😅😂
Ем казы и баурсаки Потому что мы казахи Ту-ту-ту
Пойду заточу манты…))
Ответ Rosenbaum
Пойду заточу манты…))
Счастливчик! Манты есть => есть манты!!!
