«Лахмаджун, искендер-кебаб, манты мамы и менемен». Гюлер о любимых блюдах

Полузащитник «Реала » Арда Гюлер высказался о любимых блюдах.

«Лахмаджун, искендер-кебаб и манты, которая готовит мама. Еще менемен – в нем должен быть лук», – ответил Арда Гюлер.

Лахмаджун – восточное блюдо, тонкая лепешка из пресного теста, покрытая начинкой из мясного фарша, помидоров, перца и специй.

Искандер-кебаб представляет собой тонко нарезанное мясо, приготовленное на углях и поданное на ароматной лепешке.

Менемен включает в себя яйца, помидоры, сладкий зеленый перец и специи, такие как молотый черный и сушеный красный перец, приготовленные на оливковом или подсолнечном масле.