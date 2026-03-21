Голенков о матче с «Ахматом» в Грозном: «Снова играем в меньшинстве по ощущениям – как будто 11 на 14»
Нападающий и капитан «Ростова» Егор Голенков резко высказался о 1-м тайме матча 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата».
Встреча проходит в Грозном. После первого тайма «Ростов» уступает 0:1.
«Тяжелый матч. По ощущениям снова играем в меньшинстве – как будто 11 на 14. Но будем стараться, несмотря на все внешние факторы, – сказал Голенков в перерыве.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
При Карпине судьи вели себя иначе. Свистков в сторону Ростова было гораздо меньше.А сейчас за Ростов не кому слово замолвить. Похоже, что сливают.
Бьют тех кто слабый, денег нет,поддержки толковой от губернатора нет, перспектив никаких, те кто в клубе без денег сидят и уже давно,странно что они ещё и бьются , а не ноги берегут для будущих команд. Очень похоже на подготовку к дебюту в новой лиге,небесной
Болею за Ростов, но с таким бездарным футболом можно и в пердиве оказаться. Альба не знает, как играть в атаку. К сожалению....
Росто в первом тайме сидит в 5 защитников у ворот и просто выбивает мяч, он очем если твоя команда даже по воротам не может попасть
Именно про этот момент я и говорю, но также я полностью согласен что не дали там 11 метровый. Но если бы судья захотел и как говорит этот персонаж они играли против 14-ти, Пенальти поставили бы
Так о каком пенальти речь, если его не было? Никак с показаниями не можешь определиться?
Еще раз пишу,пенальти не дали правильно в эпизоде с Садулаевым. Но если бы судья захотел он бы поставил пенальти,та как в таких эпизодах часто ставят , хотя это не правильно
Ну тогда зайду с другой стороны. Есть хотя бы шанс, что Карасёв на ВАР скажет, что это пенальти?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем