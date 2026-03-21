  • Голенков о матче с «Ахматом» в Грозном: «Снова играем в меньшинстве по ощущениям – как будто 11 на 14»
11

Нападающий и капитан «Ростова» Егор Голенков резко высказался о 1-м тайме матча 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата».

Встреча проходит в Грозном. После первого тайма «Ростов» уступает 0:1.

«Тяжелый матч. По ощущениям снова играем в меньшинстве – как будто 11 на 14. Но будем стараться, несмотря на все внешние факторы, – сказал Голенков в перерыве.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кто выиграет ЛЧ?39022 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
При Карпине судьи вели себя иначе. Свистков в сторону Ростова было гораздо меньше.А сейчас за Ростов не кому слово замолвить. Похоже, что сливают.
Ответ Владимир Халявин
Бьют тех кто слабый, денег нет,поддержки толковой от губернатора нет, перспектив никаких, те кто в клубе без денег сидят и уже давно,странно что они ещё и бьются , а не ноги берегут для будущих команд. Очень похоже на подготовку к дебюту в новой лиге,небесной
Болею за Ростов, но с таким бездарным футболом можно и в пердиве оказаться. Альба не знает, как играть в атаку. К сожалению....
Росто в первом тайме сидит в 5 защитников у ворот и просто выбивает мяч, он очем если твоя команда даже по воротам не может попасть
Именно про этот момент я и говорю, но также я полностью согласен что не дали там 11 метровый. Но если бы судья захотел и как говорит этот персонаж они играли против 14-ти, Пенальти поставили бы
Ответ Divirgent Dey
Так о каком пенальти речь, если его не было? Никак с показаниями не можешь определиться?
Еще раз пишу,пенальти не дали правильно в эпизоде с Садулаевым. Но если бы судья захотел он бы поставил пенальти,та как в таких эпизодах часто ставят , хотя это не правильно
Ответ Divirgent Dey
Ну тогда зайду с другой стороны. Есть хотя бы шанс, что Карасёв на ВАР скажет, что это пенальти?
