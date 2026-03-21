Голенков о матче с «Ахматом» в Грозном: «Снова играем в меньшинстве по ощущениям – как будто 11 на 14»

Голенков о матче с «Ахматом» в Грозном: как будто 11 на 14 играем.

Нападающий и капитан «Ростова » Егор Голенков резко высказался о 1-м тайме матча 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата ».

Встреча проходит в Грозном. После первого тайма «Ростов» уступает 0:1.

«Тяжелый матч. По ощущениям снова играем в меньшинстве – как будто 11 на 14. Но будем стараться, несмотря на все внешние факторы, – сказал Голенков в перерыве.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

