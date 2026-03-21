Мойзес не попал в заявку ЦСКА на матч с «Махачкалой» после отстранения от тренировок из-за конфликта с Челестини

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза не примет участия в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо » Махачкала.

Бразилец не вошел в заявку команды на игру на фоне отстранения от тренировок из-за конфликта с главным тренером команды Фабио Челестини .

Матч между ЦСКА и «Динамо» Махачкала начнется в 16:00 по московскому времени.

