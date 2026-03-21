Радимов выложил фото с Быстровым: «И не будь Иудой, как...»

Бывший полузащитник «Зенита » и ЦСКА Владислав Радимов выложил фото с Владимиром Быстровым .

«...и не будь Иудой, как...» – таким текстом Радимов подписал фото.

Радимов и Быстров вместе выступали за «Зенит» в 2003-2005 годах. В 2005-м Быстров перешел в «Спартак ». Через четыре года футболист вернулся в петербургский клуб, за который играл до 2014 года.

После возвращения игрока из «Спартака» болельщики «Зенита» на матчах использовали кричалку про Владимира: «Никогда не лги, не предавай, не будь свиньей и Иудой, как Быстров».

