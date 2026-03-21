Радимов выложил фото с Быстровым: «И не будь Иудой, как...»
Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов выложил фото с Владимиром Быстровым.
«...и не будь Иудой, как...» – таким текстом Радимов подписал фото.
Радимов и Быстров вместе выступали за «Зенит» в 2003-2005 годах. В 2005-м Быстров перешел в «Спартак». Через четыре года футболист вернулся в петербургский клуб, за который играл до 2014 года.
После возвращения игрока из «Спартака» болельщики «Зенита» на матчах использовали кричалку про Владимира: «Никогда не лги, не предавай, не будь свиньей и Иудой, как Быстров».
Фото: t.me/VladRadimov
Кто выиграет ЛЧ?31698 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Даже здесь Влад ухитрился ошибиться