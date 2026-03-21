Радимов выложил фото с Быстровым: «И не будь Иудой, как...»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов выложил фото с Владимиром Быстровым.

«...и не будь Иудой, как...» – таким текстом Радимов подписал фото.

Радимов и Быстров вместе выступали за «Зенит» в 2003-2005 годах. В 2005-м Быстров перешел в «Спартак». Через четыре года футболист вернулся в петербургский клуб, за который играл до 2014 года.

После возвращения игрока из «Спартака» болельщики «Зенита» на матчах использовали кричалку про Владимира: «Никогда не лги, не предавай, не будь свиньей и Иудой, как Быстров».

Фото: t.me/VladRadimov

Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Скоро им чтобы фоткаться широкоугольник понадобится
Ответ Gardarike
Скоро им чтобы фоткаться широкоугольник понадобится
А в место стульев, топчаны. Радимову на матч тв гамак заказали,а то со стула сползает.
Ответ Gardarike
Скоро им чтобы фоткаться широкоугольник понадобится
Да, вроде, уже на него и снято😆
А в чем прикол фотографироваться вместе, а потом такую надпись постить?!
Ответ Иван Корзун
А в чем прикол фотографироваться вместе, а потом такую надпись постить?!
Токсичный дружеский подкол
Ответ Иван Корзун
А в чем прикол фотографироваться вместе, а потом такую надпись постить?!
Что бы про них не забывали. Шоу.
Вот это кабины ) здоровый режим питания давно забыт...
Ответ Deadwood
Вот это кабины ) здоровый режим питания давно забыт...
Дык, Владу уже шестой десяток, пора бы уже и массу поднабрать)
До сих пор эта кричала звучит на Вираже.
Ответ Yuri Istomin
До сих пор эта кричала звучит на Вираже.
Что конкретно и однозначно характеризует там находящихся.
Как Быстров?)...
С потенциалом юные футболисты)
Странно, что взяли в кавычки, хотя это не цитата. Правильный текст: "... и не будь свиньёй и Иудой, как... "
Даже здесь Влад ухитрился ошибиться
