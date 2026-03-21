  Фанаты «Страсбура» присоединятся к протесту болельщиков «Челси» против владельцев в Лондоне
Фанаты «Страсбура» присоединятся к протесту болельщиков «Челси» против владельцев в Лондоне

Болельщики «Страсбура» присоединятся к фанатам «Челси» и проведут совместную акцию протеста против владельцев клубов – консорциума BlueCo во главе с Clearlake Capital и Тоддом Боули.

Демонстрация запланирована на 18 апреля перед матчем «Челси» – «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж».

В Лондон приедут представители сразу нескольких фанатских групп «Страсбура»: Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Fédération des Supporters du RCS и Pariser. Они пройдут маршем вместе.

Причина – недовольство управлением клубами в рамках мультиклубной модели. Болельщики считают, что владельцы размывают идентичность «Страсбура», а в «Челси» допускают системные управленческие ошибки.

В заявлении организаторов говорится о «постепенном разрушении ценностей» обоих клубов и призыве к единому требованию – уходу BlueCo.

Фанаты также намерены привлечь внимание к проблемам мультиклубной системы в целом – от ограничения самостоятельности клубов до давления на фанатские объединения.

Источник: The Telegraph
Надо, чтобы протестную акцию возглавил Абрамович
Правильно делают, революция
