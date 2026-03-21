Фанаты «Страсбура» присоединятся к протесту болельщиков «Челси» против владельцев в Лондоне
Болельщики «Страсбура» присоединятся к фанатам «Челси» и проведут совместную акцию протеста против владельцев клубов – консорциума BlueCo во главе с Clearlake Capital и Тоддом Боули.
Демонстрация запланирована на 18 апреля перед матчем «Челси» – «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж».
В Лондон приедут представители сразу нескольких фанатских групп «Страсбура»: Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Fédération des Supporters du RCS и Pariser. Они пройдут маршем вместе.
Причина – недовольство управлением клубами в рамках мультиклубной модели. Болельщики считают, что владельцы размывают идентичность «Страсбура», а в «Челси» допускают системные управленческие ошибки.
В заявлении организаторов говорится о «постепенном разрушении ценностей» обоих клубов и призыве к единому требованию – уходу BlueCo.
Фанаты также намерены привлечь внимание к проблемам мультиклубной системы в целом – от ограничения самостоятельности клубов до давления на фанатские объединения.