Джан продлил контракт с «Дортмундом» на сезон. Капитан команды получил разрыв «крестов» меньше месяца назад
32-летний Эмре Джан подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией».
Новое соглашение футболиста и клуба рассчитано до 30 июня 2027 года.
Капитан команды ранее получил разрыв крестообразной связки колена в матче с «Баварией» (2:3), который прошел 28 февраля.
Джан выступает за «Дортмунд» с 2020 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд
Очень достойный поступок клуба!
Во, тут молодцы, реально! Ну было бы совсем не красиво с тяжелой травмой не продлить.
Зачем? Он уже в этом сезоне не соответствовал уровню основного состава а в следующем сезоне, да ещё и после серьёзной травмы, может вообще почти не играть. Всё таки профессиональный футбольный клуб это не благотворительная организация. Если уж так сильно хотелось, то могли бы просто в конце сезона выплатить дополнительно ему на восстановление определённую сумму.
