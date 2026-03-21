Джан продлил контракт с «Дортмундом» на сезон. Капитан команды получил разрыв «крестов» меньше месяца назад

«Боруссия» Дортмунд и Эмре Джан продлили контракт.

32-летний Эмре Джан подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией».

Новое соглашение футболиста и клуба рассчитано до 30 июня 2027 года.

Капитан команды ранее получил разрыв крестообразной связки колена в матче с «Баварией» (2:3), который прошел 28 февраля.

Джан выступает за «Дортмунд» с 2020 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.

Кто выиграет ЛЧ?37497 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд
Очень достойный поступок клуба!
Во, тут молодцы, реально! Ну было бы совсем не красиво с тяжелой травмой не продлить.
Зачем? Он уже в этом сезоне не соответствовал уровню основного состава а в следующем сезоне, да ещё и после серьёзной травмы, может вообще почти не играть. Всё таки профессиональный футбольный клуб это не благотворительная организация. Если уж так сильно хотелось, то могли бы просто в конце сезона выплатить дополнительно ему на восстановление определённую сумму.
