Джан продлил контракт с «Дортмундом» на сезон. Капитан команды получил разрыв «крестов» меньше месяца назад

32-летний Эмре Джан подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией».

Новое соглашение футболиста и клуба рассчитано до 30 июня 2027 года.

Капитан команды ранее получил разрыв крестообразной связки колена в матче с «Баварией» (2:3), который прошел 28 февраля.

Джан выступает за «Дортмунд » с 2020 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.