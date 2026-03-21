Быстров о решении не отстранять Израиль: «Мне ФИФА и УЕФА неинтересны. Ситуация с отстранением сборных – бредятина. Я бы давно Россию допустил, но меня никто не спрашивает»

Быстров: Ситуация с отстранением сборных – бредятина, я бы давно Россию допустил.

Экс-хавбек сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решении ФИФА не отстранять сборную Израиля от международных турниров.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану.

«Мне ФИФА и УЕФА неинтересны. Вся эта ситуация с отстранением сборных – бредятина полная. Я бы давно Россию допустил, но меня никто не спрашивает!» – сказал Быстров.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.