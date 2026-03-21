Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»

Министр спорта ЮАР поддержал сборную Сенегала.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи высказался о решении Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Не будем ходить вокруг да около. Сенегал – чемпион Африки, потому что футбольные матчи не выигрываются в залах заседаний.

Мы поддержим Сенегал и окажем им помощь. У нас в стране есть лучшие юристы, которые помогут», – сказал Маккензи.

Маккензи подтвердил готовность принять женский Кубок африканских наций-2026 после того, как Африканская конфедерация футбола была вынуждена перенести его, поскольку Марокко заявило, что не готово принять турнир.

«Почему они так относятся к женщинам? Они бы никогда так не поступили с мужским футболом. Так почему же женщины не знают, что происходит за месяц до начала турнира?

Мы не позволим Марокко держать нас в заложниках. Южная Африка гораздо больше, чем Марокко. Мы – более крупная страна с более крупной экономикой и большими стадионами, поэтому я заявляю, что мы готовы принять Кубок африканских наций», – добавил Гейтон Маккензи.

