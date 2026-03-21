  Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»
Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»

Министр спорта ЮАР поддержал сборную Сенегала.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи высказался о решении Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Не будем ходить вокруг да около. Сенегал – чемпион Африки, потому что футбольные матчи не выигрываются в залах заседаний.

Мы поддержим Сенегал и окажем им помощь. У нас в стране есть лучшие юристы, которые помогут», – сказал Маккензи.

Маккензи подтвердил готовность принять женский Кубок африканских наций-2026 после того, как Африканская конфедерация футбола была вынуждена перенести его, поскольку Марокко заявило, что не готово принять турнир.

«Почему они так относятся к женщинам? Они бы никогда так не поступили с мужским футболом. Так почему же женщины не знают, что происходит за месяц до начала турнира?

Мы не позволим Марокко держать нас в заложниках. Южная Африка гораздо больше, чем Марокко. Мы – более крупная страна с более крупной экономикой и большими стадионами, поэтому я заявляю, что мы готовы принять Кубок африканских наций», – добавил Гейтон Маккензи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SABC
Один мужик всё таки есть в Марокко !

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что он отказывается от трофея победителя Кубка Африки.

«Моя мама сказала мне, чтобы я отказался от трофея Кубка Африки. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои партнеры сделают так же. У нас был шанс выиграть его, но мы не смогли.

Это футбол — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сенегал честно победил нас и заслужил победу. Было бы нечестно разрушать их радость после того, сколько тяжелой работы они проделали.

Я уважаю решение Конфедерации африканского футбола, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок Африки. Еще раз поздравляю Сенегал», — сказал Хакими.
Да мама Хакими, настоящий мужик..
Какая умная мама у Хакими, а у нег видимо ни мнения, ни мозгов. Типичный футболист.
Сенегал - чемпион

Марокко - кабинетный чемпион
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сенегал - чемпион Марокко - кабинетный чемпион
Марокко - это как Зенит.
Ответ GLASGOW
Марокко - это как Зенит.
ты хотел сказать как "реал"?!
Удачи обеим сторонам))
Хаха, черная Африка против Магриба, кто бы сомневался
