Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»
Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи высказался о решении Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.
«Не будем ходить вокруг да около. Сенегал – чемпион Африки, потому что футбольные матчи не выигрываются в залах заседаний.
Мы поддержим Сенегал и окажем им помощь. У нас в стране есть лучшие юристы, которые помогут», – сказал Маккензи.
Маккензи подтвердил готовность принять женский Кубок африканских наций-2026 после того, как Африканская конфедерация футбола была вынуждена перенести его, поскольку Марокко заявило, что не готово принять турнир.
«Почему они так относятся к женщинам? Они бы никогда так не поступили с мужским футболом. Так почему же женщины не знают, что происходит за месяц до начала турнира?
Мы не позволим Марокко держать нас в заложниках. Южная Африка гораздо больше, чем Марокко. Мы – более крупная страна с более крупной экономикой и большими стадионами, поэтому я заявляю, что мы готовы принять Кубок африканских наций», – добавил Гейтон Маккензи.
Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что он отказывается от трофея победителя Кубка Африки.
«Моя мама сказала мне, чтобы я отказался от трофея Кубка Африки. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои партнеры сделают так же. У нас был шанс выиграть его, но мы не смогли.
Это футбол — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сенегал честно победил нас и заслужил победу. Было бы нечестно разрушать их радость после того, сколько тяжелой работы они проделали.
Я уважаю решение Конфедерации африканского футбола, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок Африки. Еще раз поздравляю Сенегал», — сказал Хакими.
Марокко - кабинетный чемпион