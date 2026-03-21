Пеп перед финалом Кубка лиги с «Арсеналом»: «Ман Сити» уже 22-й раз играет на «Уэмбли» в полуфиналах и финалах. Совсем неплохо»

Пеп перед финалом Кубка лиги: «Сити» уже 22-й раз играет на «Уэмбли».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался перед финалом Кубка лиги с «Арсеналом », который пройдет завтра на «Уэмбли».

«Это будет большой вызов для нас. У них блестящая и талантливая команда. Они очень хорошо защищаются и сильны во многих аспектах. На протяжении многих лет они ничего не выигрывали, но сейчас подходят с мощным импульсом.

Добраться до финала очень сложно. Быть здесь, на «Уэмбли» – большая возможность, потому что мы не знаем, когда это случится снова. Это наш 22-й раз на этом стадионе в полуфиналах и финалах. Думаю, это совсем неплохо», – сказал Гвардиола.