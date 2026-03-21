Джику о готовности отомстить «Зениту»: «Конечно! «Спартак» может обыграть их даже на выезде. Мы не реализовали моменты в матче РПЛ, но в Кубке будет другая игра»

Александр Джику: «Спартак» может обыграть «Зенит».

Защитник «Спартака » Александр Джику ответил на вопрос о готовности отомстить «Зениту» после поражения в матче Мир РПЛ (0:2).

Команды встретятся в рамках Пути регионов FONBET Кубка России.

– Готовы ли вы отомстить «Зениту» в кубковой встрече?

– Конечно! Я, к сожалению, пропустил прошлый матч, но в первом тайме мы были очень хороши, показали хорошую игру.

К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но в Кубке будет другая игра.

Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле. Я думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра, – сказал Александр Джику .