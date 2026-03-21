  Джику о готовности отомстить «Зениту»: «Конечно! «Спартак» может обыграть их даже на выезде. Мы не реализовали моменты в матче РПЛ, но в Кубке будет другая игра»
Джику о готовности отомстить «Зениту»: «Конечно! «Спартак» может обыграть их даже на выезде. Мы не реализовали моменты в матче РПЛ, но в Кубке будет другая игра»

Защитник «Спартака» Александр Джику ответил на вопрос о готовности отомстить «Зениту» после поражения в матче Мир РПЛ (0:2).

Команды встретятся в рамках Пути регионов FONBET Кубка России.

– Готовы ли вы отомстить «Зениту» в кубковой встрече?

– Конечно! Я, к сожалению, пропустил прошлый матч, но в первом тайме мы были очень хороши, показали хорошую игру.

К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но в Кубке будет другая игра.

Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле. Я думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра, – сказал Александр Джику.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: metaratings.ru
Много ума не надо? Так а че ж тогда твои бромантанщики за 8 лет только раз обыграли Зенит,да и то с голом из офсайда,в рамках помощи Краснодару и Галицкому? Ну раз для Спартака обыграть Зенит,как 2 пальца об асфальт,как ты говоришь?🤦‍♂️
Хорохориться вы только мастаки,обосрамши по всем фронтам четверть века))
Ответ Отчим Стифлера
Нет, ты что!!! Там вообще чистейший гол был забит (сарказм) и вообще, Вендела должны были удалять!!! И Соболева!!! И ещё Адамова за то, что мяч в его ворота не шёл!!!! А Краснодар – это самая страдающая от судей команда!!! Скинули гегемона!!!!

Примерно так звучит типичный фанат Спартака последние 2 недели на Спортсе
Забавно читать такие комменты, Джику 100% же сидит читает твой коммент...))))
За частую после таких слов бывает слив.
Ну да. Нашли кого слушать и кому верить. 🤣🤣🤣
Гляньте на них! Они МОГУТ, представляете, МОГУТ. Спрашивается если вы можете, что же вы не выигрываете в Питере с 2012 года? Вы можете только на словах, не надо ля-ля, просто сделайте, а не треплитесь. Могут они...
Согласен. На этот раз смогут! Когда-то это произойдёт! Почему не сейчас!? Тем более всё к этому располагает...
Талалаев тоже после первой игры много болтал. кепки «чемпион» надеть не забудьте. бгг.
Нужно чтобы было больше дела, меньше слов. А пока, к сожалению, наоборот получается.
Какие еще моменты? 0 ударов в створ. В каком мире они живут?
В красно-белом. 😆
Сколько у зенита было ударов в створ без учёта двух пенальти (а в предыдущем матче с Оренбургом вы даже с двух пенальти в створ не попали)?? Мне помнится только удар дельфина с разворота в первом тайме (абсолютно не опасный, во вратаря) и удар в нижний угол во втором тайме, когда единственный раз потащил Максименко. А, ну ещё удар в голову Денисову, но даже хз, считается ли это ударом в створ)) удары же Спартака в первом тайме хоть и были не в створ, но все из них были в разы опаснее, так как мяч пролетал в см от каркаса, и вратарь эти мячи явно бы не доставал, и был ещё удар в перекладину. И во втором тайме попади Жедсон в створ с убойнейшей позиции, Адамов бы не доставал. Так что помолчите уже про эти створы, явно не вам и не в этом матче про них говорить, непопадающие в створ с двух пенальти в одном матче.
Играй пяткой почаще..у своей штрафной)
Заткнуться и начать играть пробовали? Не, не знаем.
эт те моменты где ни одного опасного удара в первом тайме? Смотрелись то неплохо, но в последней трети было ничего
А ты точно этот матч смотрел? Все удары были ОПАСНЫМИ, но не в створ. Бредятину не неси.
Ну тогда и удары в аут опасны, мяч же куда-то ЛЕТИТ
Не знаю, кто это такой вообще. Папа Деку, а мама Джикия?
Боюсь представить, кем тогда являются родители Педро или Гондоу...)))
