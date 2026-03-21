Джику о готовности отомстить «Зениту»: «Конечно! «Спартак» может обыграть их даже на выезде. Мы не реализовали моменты в матче РПЛ, но в Кубке будет другая игра»
Александр Джику: «Спартак» может обыграть «Зенит».
Защитник «Спартака» Александр Джику ответил на вопрос о готовности отомстить «Зениту» после поражения в матче Мир РПЛ (0:2).
Команды встретятся в рамках Пути регионов FONBET Кубка России.
– Готовы ли вы отомстить «Зениту» в кубковой встрече?
– Конечно! Я, к сожалению, пропустил прошлый матч, но в первом тайме мы были очень хороши, показали хорошую игру.
К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но в Кубке будет другая игра.
Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле. Я думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра, – сказал Александр Джику.
Кто выиграет ЛЧ?37261 голос
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: metaratings.ru
Хорохориться вы только мастаки,обосрамши по всем фронтам четверть века))
Примерно так звучит типичный фанат Спартака последние 2 недели на Спортсе