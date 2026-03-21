  • Соболев об опозданиях Вендела на сборы в «Зените»: «Вся команда к этому не очень хорошо относится»
Соболев об опозданиях Вендела на сборы в «Зените»: «Вся команда к этому не очень хорошо относится»

Соболев об опозданиях Вендела на сборы: вся команда не очень хорошо относится.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о поведении Вендела, который опоздал на первый зимний сбор команды в Катаре на неделю.

– Вендел зимой в очередной раз опоздал на сборы. Русские футболисты обсуждают это между собой? Мол, бразильцы снова выкидывают всякие фортеля.

– Конечно, это обсуждается, что тут скрывать. Тут не только русские, но и вся команда к этому не очень хорошо относится. Опять же, насколько мы знаем, Вендела за это штрафуют. Поэтому он вправе сам решать, как поступать.

– Допускаешь, что бразильцы между собой тебя обсуждают?

– Например?

– Типа совсем уже разошелся этот Соболев: в маске голы отмечает, а клуб его за это даже не штрафует.

– Думаю, что нет. У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец. Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться, когда он наконец приехал, – сказал Соболев. 

Кто выиграет ЛЧ?38660 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Источник: «РБ Спорт»
Вендел без сборов на поле в 100 раз полезней тебя. Это повод задуматься о своей игре, а не языком болтать
А как команда относится к тому, что им приходится столько бегать и отнимать, а Соболев так плохо реализует свои моменты
Но при этом даже с такой дисциплиной Венделл остаётся с отрывом лучшим футболистом Зенита,так что помалкивали бы.
Тебе, паспортисту вообще не надо в сторону Вендела напрыгивать. Ты здесь по прихоте Семака! Не будет Семака - не будет и недорозумения!!!
Что-то дельфина больше чем Мостового который почти тренер стало…
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
6 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
13 минут назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
18 минут назадФото
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
20 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». 1:0 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
29 минут назад
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
51 минуту назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
21 минуту назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
31 минуту назадФото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
45 минут назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
51 минуту назадLive
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
сегодня, 12:19
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
