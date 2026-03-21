  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
5

Ольмо про «Атлетико» в ЛЧ: «Либо все, либо ничего. «Барса» может пройти дальше, если покажет лучшую игру. Помним, что произошло на Кубке Испании»

Дани Ольмо дал комментарий о предстоящей встрече с «Атлетико» в ЛЧ.

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о противостоянии против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы ожидали именно такого сценария. Либо все, либо ничего. У нас есть потенциал, и мы можем пройти дальше, если покажем лучшую игру.

Мы мотивированы, а также помним, что произошло на Кубке Испании, и не можем позволить себе оступиться.

Я уже играл в матче плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште, и мы хотим снова туда попасть (финал турнира пройдет в Будапеште – Спортс’‘)», – сказал Дани Ольмо.

Кто выиграет ЛЧ?39161 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoАтлетико
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoКубок Испании
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть возможность реабилитироваться после кубка. Главное без травм.
Барселона фаворит на бумаге и по игре . Но все мы помним кубок и первую игру . Надеюсь команда подойдёт в хороший форме и у Атлетико не будет шансов , как во втором матче кубка .
Надеюсь повторите Visca El Barca
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем