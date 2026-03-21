Ольмо про «Атлетико» в ЛЧ: «Либо все, либо ничего. «Барса» может пройти дальше, если покажет лучшую игру. Помним, что произошло на Кубке Испании»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о противостоянии против «Атлетико » в 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Мы ожидали именно такого сценария. Либо все, либо ничего. У нас есть потенциал, и мы можем пройти дальше, если покажем лучшую игру.

Мы мотивированы, а также помним, что произошло на Кубке Испании, и не можем позволить себе оступиться.

Я уже играл в матче плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште, и мы хотим снова туда попасть (финал турнира пройдет в Будапеште – Спортс’‘)», – сказал Дани Ольмо .