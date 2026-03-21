Ольмо про «Атлетико» в ЛЧ: «Либо все, либо ничего. «Барса» может пройти дальше, если покажет лучшую игру. Помним, что произошло на Кубке Испании»
Дани Ольмо дал комментарий о предстоящей встрече с «Атлетико» в ЛЧ.
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о противостоянии против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы ожидали именно такого сценария. Либо все, либо ничего. У нас есть потенциал, и мы можем пройти дальше, если покажем лучшую игру.
Мы мотивированы, а также помним, что произошло на Кубке Испании, и не можем позволить себе оступиться.
Я уже играл в матче плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште, и мы хотим снова туда попасть (финал турнира пройдет в Будапеште – Спортс’‘)», – сказал Дани Ольмо.
Кто выиграет ЛЧ?39161 голос
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть возможность реабилитироваться после кубка. Главное без травм.
Барселона фаворит на бумаге и по игре . Но все мы помним кубок и первую игру . Надеюсь команда подойдёт в хороший форме и у Атлетико не будет шансов , как во втором матче кубка .
Надеюсь повторите Visca El Barca
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем