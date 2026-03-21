Арбелоа о Рюдигере: «Готов поставить его статую у себя в саду. Болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть»

Арбелоа о Рюдигере: готов поставить его статую у себя в саду.

Главный тренер Альваро Арбелоа высказался о защитнике Антонио Рюдигере и его вкладе в команду.

− Вы хотите, чтобы Рюдигер остался в команде на следующий сезон?

− Я не люблю вмешиваться в такие вопросы. Очень уважаю и клуб, и игрока – обе стороны должны прийти к взаимопониманию.

Но я готов поставить статую Рюдигера у себя в саду. С самого первого дня он был готов помочь тренерскому штабу.

Рюдигер сказал мне, что в марте, когда наступит самый тяжелый период, он будет готов, и вот он здесь. Его лечение в Лондоне стало настоящей удачей. И болельщики «Реала » должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть, – сказал Арбелоа.