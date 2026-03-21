28

Арбелоа о Рюдигере: «Готов поставить его статую у себя в саду. Болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть»

Главный тренер Альваро Арбелоа высказался о защитнике Антонио Рюдигере и его вкладе в команду.

− Вы хотите, чтобы Рюдигер остался в команде на следующий сезон?

− Я не люблю вмешиваться в такие вопросы. Очень уважаю и клуб, и игрока – обе стороны должны прийти к взаимопониманию.

Но я готов поставить статую Рюдигера у себя в саду. С самого первого дня он был готов помочь тренерскому штабу.

Рюдигер сказал мне, что в марте, когда наступит самый тяжелый период, он будет готов, и вот он здесь. Его лечение в Лондоне стало настоящей удачей. И болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть, – сказал Арбелоа.

Источник: As
28 комментариев
Он прям как классная руководительница на родительском собрании начальных классов
ну а что? предыдущий тренер пытался жестить - не пошло
следующий тренер гладит по шерстке - пока все хорошо, лучше, чем было
кто был прав - покажут результаты
Предыдущие тренеры пытались показать игрокам, что клуб и результаты важнее, чем отдельные игроки, но игроки (парочка) слили предыдущего! А, это новый тренер понял, что лучше просто быть другом игроков и не мешать им, при этом просто наблюдая за тренировками
Костоломы всегда были в чести в мадриде. Достойный наследник рамоса и пепе
Да не, до их уровня игры и костоломства Рюдигеру далеко, ой как далеко…
Да ладно костоломы. Можно играть жёстко и даже грубо, а можно грязно. Крутить соски, размахивать локтями и топтаться по лежачим, шипами или коленями🙃
Рюдигер душа команды. Его надо продлевать на год
Как игрок он превосходный! Как человек он гавно, мерзкий как Диего Коста. Пытается травмировать соперника, постоянно сквернословит и выключает мозг в спорных моментах против соперника.
Ну все,держись Бавария)
Может, памятник?
- Памятник был!
- Чей памятник?
- Ну, а я знаю? Мужик какой-то.
- С бородой?
- Не.
- С бакенбардами?
- Да не помню я. О, в пиджаке!
- Сидячий?
- Чё?
- Сидит?
- Кто?
- Ну, мужик этот твой?
- Хе-хе-хе! Во деревня, а? Ну ты даёшь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!..(с)
Ага, как шахматы в Гарри Поттере)) всех расставить
Нагельсманн об ударе Рюдигера в лицо Рико: «Это был грубый фол, но есть судьи – они должны следить за соблюдением правил. У меня хорошие отношения с Антонио, он предан сборной»
