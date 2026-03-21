Арбелоа о Рюдигере: «Готов поставить его статую у себя в саду. Болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть»
Главный тренер Альваро Арбелоа высказался о защитнике Антонио Рюдигере и его вкладе в команду.
− Вы хотите, чтобы Рюдигер остался в команде на следующий сезон?
− Я не люблю вмешиваться в такие вопросы. Очень уважаю и клуб, и игрока – обе стороны должны прийти к взаимопониманию.
Но я готов поставить статую Рюдигера у себя в саду. С самого первого дня он был готов помочь тренерскому штабу.
Рюдигер сказал мне, что в марте, когда наступит самый тяжелый период, он будет готов, и вот он здесь. Его лечение в Лондоне стало настоящей удачей. И болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть, – сказал Арбелоа.
следующий тренер гладит по шерстке - пока все хорошо, лучше, чем было
кто был прав - покажут результаты
- Памятник был!
- Чей памятник?
- Ну, а я знаю? Мужик какой-то.
- С бородой?
- Не.
- С бакенбардами?
- Да не помню я. О, в пиджаке!
- Сидячий?
- Чё?
- Сидит?
- Кто?
- Ну, мужик этот твой?
- Хе-хе-хе! Во деревня, а? Ну ты даёшь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!..(с)