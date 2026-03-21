  «Миллуолл» на 999 лет арендовал стадион «Нью Ден» у городского совета Луишема. Клуб идет 4-м в Чемпионшипе
«Миллуолл» на 999 лет арендовал стадион «Нью Ден» у городского совета Луишема. Клуб идет 4-м в Чемпионшипе

Это стало возможным после завершения оформление всех соглашений с городским советом Луишема, боро Лондона. Клуб получил новый договор аренды стадиона и прилегающих территорий сроком на 999 лет.

Соглашение закрепляет долгосрочное присутствие клуба на исторической арене. В «Миллуолле» планируют модернизировать инфраструктуру и расширить использование стадиона вне игровых дней.

Переговоры между сторонами продолжались более десяти лет, финальная стадия заняла около 18 месяцев. Председатель клуба Джеймс Берилсон назвал подписание соглашения «ключевым моментом» для будущего «Миллуолла».

«Миллуолл» идет 4-м в Чемпионшипе, набрав 68 очков.

Источник: сайт «Миллуолла»
Хороший стадиончик мне понравился. В проемах между трибунами видно как электрички рядом ходят , и в в целом депрессивненько как и полагается клубу чей лозунг nobody likes us, we don’t care
Ответ Английский_пациент
Ещё один лондонский клуб в АПЛ ? )
Ответ Английский_пациент
Если we don’t care, то это вовсе не депрессивненько.
Они 10 лет спорили о сроке в 888 лет или 999?????
Бред какой-то. А потом что?
Ответ Gardarike
Имейте терпение, подождите !
Ответ OldRedWhite
Просто переживаю как они потом без стадиона
Уровень планирования к которому я стремлюсь:
Никто нас не любит, нам всё равно))
а в 3026м где играть будут уже решили?
Ответ Максим Заворин
Как раз макс успеют скачать и через него оформят новое соглашение
