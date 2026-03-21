«Миллуолл» на 999 лет арендовал стадион «Нью Ден» у городского совета Луишема. Клуб идет 4-м в Чемпионшипе

«Миллуолл» на 999 лет арендовал стадион «Нью Ден».

Это стало возможным после завершения оформление всех соглашений с городским советом Луишема, боро Лондона. Клуб получил новый договор аренды стадиона и прилегающих территорий сроком на 999 лет.

Соглашение закрепляет долгосрочное присутствие клуба на исторической арене. В «Миллуолле » планируют модернизировать инфраструктуру и расширить использование стадиона вне игровых дней.

Переговоры между сторонами продолжались более десяти лет, финальная стадия заняла около 18 месяцев. Председатель клуба Джеймс Берилсон назвал подписание соглашения «ключевым моментом» для будущего «Миллуолла».

«Миллуолл» идет 4-м в Чемпионшипе, набрав 68 очков.