Эндж Постекоглу: «Футбол в АПЛ стал очень-очень структурированным. Хэви-метал футбол Клоппа сегодня почти невозможен из-за большого количества остановок в игре»

Эндж Постекоглу высказался о стиле футбола в АПЛ.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу поделился мыслями о тенденциях в футболе в АПЛ .

«В АПЛ сейчас такой период, когда очень сложно набрать темп и добиться слаженности в игре из-за остановок. Некоторые из них естественные, некоторые – искусственные, будь это вмешательство технологий или стандартные положения.

Мы любим разные кухни. Когда ходим в ресторан, то мы не едим японскую кухню каждый вечер, потому что она быстро надоедает. И это то, что может привнести каждый тренер. Можно привнести свой футбольный стиль или свое видение.

За последние пару лет АПЛ постепенно пришла к тому, что футбол стал очень-очень структурированным, и набрать темп в таких условиях практически невозможно.

Рок-н-ролльный или хэви-метал футбол Юргена Клоппа сегодня практически невозможен из-за большого количества остановок в игре.

Но рано или поздно появится кто-то достаточно умный, кто скажет: «Я покажу вам, как через это прорваться», – сказал Эндж Постекоглу .