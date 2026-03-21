«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»
Главный тренер «Ланса» Пьер Саж не согласился с возможностью переноса матча Лиги 1 против «ПСЖ».
Игра против парижан должна пройти 11 апреля. 8 апреля парижане сыграют против «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, 14 апреля – в ответном.
«Ланс» лидирует в таблице Лиги 1, набрав 59 очков в 27 матчах. «ПСЖ» идет вторым с 57 баллами в 25 играх.
«Мы не согласны. Мы играли матч Кубка Франции. Он состоялся в четверг («Ланс» победил «Лион» по пенальти – Спортс’‘). После этого мы сыграли в воскресенье против «Меца».
Понимаю, что отдых позволяет показать хорошую игру. «ПСЖ» подтвердил это в матче против «Челси» (парижане перед этим перенесли игру с «Нантом» – Спортс’‘).
Это очень успешный клуб в нескольких соревнованиях. Они также осведомлены о [наших] ограничениях. Для нас осталась всего одна дата. Мы не должны мириться с такими вещами», – заявил Пьер Саж.
Ну конечно, если играть раз в неделю, а иногда и раз в 10 дней, то ты будешь посвежее других клубов. А между отдыхом раскатывать Гавры в пол ноги.
Вот к примеру последние и следующие 5 игр Сити - Ноттингем, Ньюкасл, Реал, Вест Хэм, Реал, Арсенал, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Бернли. Аж 1 проходной матч из 10.
Проблема только в том, что у ПСЖ еще два матча в запасе, поэтому далеко не факт, что Ланс даже при очной победе в итоге выиграет Лигу 1))
Так никто больше не поступает ))