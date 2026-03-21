«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»

Главный тренер «Ланса » Пьер Саж не согласился с возможностью переноса матча Лиги 1 против «ПСЖ».

Игра против парижан должна пройти 11 апреля. 8 апреля парижане сыграют против «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, 14 апреля – в ответном.

«Ланс» лидирует в таблице Лиги 1, набрав 59 очков в 27 матчах. «ПСЖ » идет вторым с 57 баллами в 25 играх.

«Мы не согласны. Мы играли матч Кубка Франции. Он состоялся в четверг («Ланс» победил «Лион» по пенальти – Спортс’‘). После этого мы сыграли в воскресенье против «Меца».

Понимаю, что отдых позволяет показать хорошую игру. «ПСЖ» подтвердил это в матче против «Челси» (парижане перед этим перенесли игру с «Нантом» – Спортс’‘).

Это очень успешный клуб в нескольких соревнованиях. Они также осведомлены о [наших] ограничениях. Для нас осталась всего одна дата. Мы не должны мириться с такими вещами», – заявил Пьер Саж .