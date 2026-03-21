  • «Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»
44

Пьер Саж: «Ланс» не согласен с переносом матча с «ПСЖ».

Главный тренер «Ланса» Пьер Саж не согласился с возможностью переноса матча Лиги 1 против «ПСЖ».

Игра против парижан должна пройти 11 апреля. 8 апреля парижане сыграют против «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, 14 апреля – в ответном.

«Ланс» лидирует в таблице Лиги 1, набрав 59 очков в 27 матчах. «ПСЖ» идет вторым с 57 баллами в 25 играх.

«Мы не согласны. Мы играли матч Кубка Франции. Он состоялся в четверг («Ланс» победил «Лион» по пенальти – Спортс’‘). После этого мы сыграли в воскресенье против «Меца».

Понимаю, что отдых позволяет показать хорошую игру. «ПСЖ» подтвердил это в матче против «Челси» (парижане перед этим перенесли игру с «Нантом» – Спортс’‘).

Это очень успешный клуб в нескольких соревнованиях. Они также осведомлены о [наших] ограничениях. Для нас осталась всего одна дата. Мы не должны мириться с такими вещами», – заявил Пьер Саж.

Кто выиграет ЛЧ?31734 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Псж каждый год переносят свои матчи из-за лч , другие клубы так не делают , думаю это неправильно они больше отдыхают
Ответ Simon Topalyan
Так делали цска и зенит при победе своих матчах в еврокубках, когда у всех по 8 матчей, у этих было 3-4. Короче как Будё готовились к ЛЧ сейчас, от матча к матчу, очень удобная схема, не надо никаких перелетов или голову забивать соперниками по чемпионату.
Ответ Алексей Елистратов
Это ментаоитет мелких клубов пытаться вот так получить преимущество.
Допинг из той же сферы, наряду с покупками судей и третьего состава
Энрике уже начал плакаться, что из-за игр сборных матч перед Лигой Чемпионов перенесли на пятницу, как впрочем и всегда. Лига всегда идёт на уступки сильнейшему клубу чемпионата и снова недовольство. А то, что вообще из-за выступления в Лиге им матчи переносят, как в прошлом туре никого не удивляет. Ни в одной лиге ни одному клубу не делают таких поблажек, как катарскому клубу. Впрочем ничего удивительного, когда президент клуба на которткой ноге с президентом УЕФА.
А UEFA не хочет по этому поводу что-то сказать ? Тут явное преимущество получают, особенно перед английскими клубами, читерство получается
Ответ Hrachya Gyulumyan
Так позиция Уефа и есть позиция ПСЖ)
Ответ Hrachya Gyulumyan
Хорошая собачка на своего хозяина не лает
А потом они удивляются развалинами клубов АПЛ и неожиданным выходом на пик ПСЖ под ЛЧ второй сезон подряд.
Ну конечно, если играть раз в неделю, а иногда и раз в 10 дней, то ты будешь посвежее других клубов. А между отдыхом раскатывать Гавры в пол ноги.

Вот к примеру последние и следующие 5 игр Сити - Ноттингем, Ньюкасл, Реал, Вест Хэм, Реал, Арсенал, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Бернли. Аж 1 проходной матч из 10.
Ответ Proper Chels
Щас Ливерпуль будет бодаться за зону лч, а перед Псж им еще в кубке с Сити играть) Зато Псж наверняка снова перенесут матч. А потом в случае победы Псж будут говорить, мол, Апл слаба)
Ответ Proper Chels
бернли вест хэм и ноттингем борются за выживание.. откуда 1 матч взялся то? то, что Сити не может спокойно их обыграть, как будто это просто их проблема
Почему Ланс должны волновать проблемы ПСЖ с участие в других турнирах? арабы богатые - пусть купят Парижу 2 состава и играют спокойно
Ответ Helge
Тем более не заурядный матч, а 1-2 места встречаются
Ну и правильно, совсем уже читеры французские обнаглели
Ланс так то на первом месте пока, было бы глупо извиваться ради ПСЖ, пусть и за маню в конверте
Ответ ДядюнТоп
А их никто не спрашивает) Захотят-спокойно перенесут)
Ответ Андрей. С
технарь псж и все норм
Ланс понять можно - команда запрыгнула туда, куда они уже лет 20 не забирались, поэтому переносить матч против ПСЖ и не хочет.

Проблема только в том, что у ПСЖ еще два матча в запасе, поэтому далеко не факт, что Ланс даже при очной победе в итоге выиграет Лигу 1))
Нашли лохов. Красавцы Ланс, надеюсь победят 1:0, чтоб Моте много не пускать
Матч 27-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Реалом» перенесен с субботы, 7 марта, на пятницу, 6 марта 2026 года. Перенос осуществлен по просьбе мадридского клуба, чтобы дать игрокам дополнительный день на восстановление перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

Так никто больше не поступает ))
Ответ che kaif
Это другое)))
Ответ che kaif
"Другое" - там речь не об одном дне, кажется, а вообще о других неделях. По крайней мере, матч с Нантом ПСЖ вынесли куда-то далеко.
