Тренер Мавритании: «Месси лучший в мире сейчас и за последние годы – с большим отрывом. Его невозможно остановить»
Главный тренер Мавритании Ариц Лопес высоко отозвался о Лионеле Месси.
Мавритания проведет товарищеский матч с Аргентиной 27 марта на «Бомбонере».
«Месси невозможно остановить. Все тренеры в мире пытались что-то придумать, чтобы его сдержать. Единственный способ – когда он завершит карьеру. Я играл против него и точно знаю: он лучший игрок в мире сейчас и за последние годы – с большим отрывом», – сказал Лопес.
Источник: TyC Sports
Источник: TyC Sports
2 комментария
Ну к примеру Лев смог в финале сдержать его
Выдал лютейшую базу:)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем