Тренер Мавритании: «Месси лучший в мире сейчас и за последние годы – с большим отрывом. Его невозможно остановить»

Тренер Мавритании: Месси лучший в мире сейчас и за последние годы.

Главный тренер Мавритании Ариц Лопес высоко отозвался о Лионеле Месси.

Мавритания проведет товарищеский матч с Аргентиной 27 марта на «Бомбонере».

«Месси невозможно остановить. Все тренеры в мире пытались что-то придумать, чтобы его сдержать. Единственный способ – когда он завершит карьеру. Я играл против него и точно знаю: он лучший игрок в мире сейчас и за последние годы – с большим отрывом», – сказал Лопес.