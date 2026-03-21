Арбелоа о Куртуа: «Лучший вратарь в истории получил травму, но у «Реала» есть еще один фантастический голкипер»

Альваро Арбелоа о Куртуа: лучший вратарь в истории получил травму.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о травме Тибо Куртуа .

Голкипер мадридского клуба выбыл на полтора месяца из-за повреждения бедра. Бельгиец был заменен после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

«Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, существует риск. Люди этого не понимают, но очень немногие футболисты выходят на поле без боли.

В перерыве Тибо хотел продолжать играть, но я решил заменить его. Андрей Лунин показал, что он отличный вратарь, и покажет это снова.

Лучший вратарь в истории получил травму, но у нас есть еще один фантастический голкипер», – заявил Альваро Арбелоа .