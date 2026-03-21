  • Арбелоа о Куртуа: «Лучший вратарь в истории получил травму, но у «Реала» есть еще один фантастический голкипер»
31

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о травме Тибо Куртуа.

Голкипер мадридского клуба выбыл на полтора месяца из-за повреждения бедра. Бельгиец был заменен после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

«Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, существует риск. Люди этого не понимают, но очень немногие футболисты выходят на поле без боли.

В перерыве Тибо хотел продолжать играть, но я решил заменить его. Андрей Лунин показал, что он отличный вратарь, и покажет это снова.

Лучший вратарь в истории получил травму, но у нас есть еще один фантастический голкипер», – заявил Альваро Арбелоа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Лучший тренер в истории Реала фигни не скажет
Ответ Tristan...
Лучший тренер в истории Реала фигни не скажет
Это лучший ассистент Винисиуса)
Ответ Андрей. С
Это лучший ассистент Винисиуса)
Не ассистент, а ассликер😼
А история в курсе? 🤣
Лучший вратарь в истории? Лучший в истории Реала, скорее всего, и один из лучших за всё время существования футбола. И то это очень субъективное мнение.
Ответ falkao2013
Лучший вратарь в истории? Лучший в истории Реала, скорее всего, и один из лучших за всё время существования футбола. И то это очень субъективное мнение.
Икер бы поспорил
Икер бы поспорил
Икер бы поспорил
Ну у Арбелоа точно есть мнение на этот счёт)
Один из главных Микки Маусов, что тогда сливал Икера🐀
Благо у Реала есть второй лучший вратарь в истории — Лунин
« - Валик-джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течёт, второе место занимает в мире. - А первое в Ереване, да? - Нет, в Сан-Франциско».) (с)
То есть, не Винисиус лучший вратарь в истории? Наговорил на увольнение
Я конечно понимаю, что тренер должен хвалить и поддерживать своих игроков, но Арбелоа по моему слишком перебарщивает
Как же не нравятся эти эпитеты про лучших в истории.
Комментарий удален модератором
Ответ quasififa
Комментарий удален модератором
quasififa ж нсписано
