Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»
Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о споре с Владиславом Радимовым.
Соболев должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.
– Радимов убежден, что двадцатку ты уже не забьешь при любом раскладе, и готов сделать выгодное предложение: «Отдаешь сейчас пол ящика пенного – и свободен. Второго шанса не будет».
– А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно, это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю.
А чтобы Влада подколоть и маленько позлить, я ему [после матча со «Спартаком»] написал: «Готовь пиво, я не остановлюсь». Но он мне даже не ответил.
Еще раз повторю, что двенадцать голов – это реально, – заявил Соболев.
Мотивация Соболева с зарплатой в сотни миллионов: отжать ящика пива у Радимова.
Раньше ты мог попасть в лигу чемпионов, лигу Европы, лигу конференций. Зарубиться с чуваками из других стран. Показать себя миру.
Сейчас увы, в РПЛ мотивация это ящик пива Радимова. А деньги они всегда у него были. Для него это не мотивация