  • Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»
Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о споре с Владиславом Радимовым.

Соболев должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.

– Радимов убежден, что двадцатку ты уже не забьешь при любом раскладе, и готов сделать выгодное предложение: «Отдаешь сейчас пол ящика пенного – и свободен. Второго шанса не будет».

– А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно, это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю.

А чтобы Влада подколоть и маленько позлить, я ему [после матча со «Спартаком»] написал: «Готовь пиво, я не остановлюсь». Но он мне даже не ответил.

Еще раз повторю, что двенадцать голов – это реально, – заявил Соболев.

Забил с пенальти впервые за кучу времени и вон как раздухарился! Что же будет, если это чудо с игры воткнет. Не, если ещё 12 пенок поставят (а это вполне вероятно), то шансы выиграть спор будут.
Ответ Милдронат Бромантанов
Комментарий скрыт
Ответ Милдронат Бромантанов
Фактура не для спорца, можно любую ложь написать, заплюсуют как оголтелые, если эта ложь против кого надо ложь
Похоже у Зенита ещё 12 пенальти будут в этом сезоне
Ответ Roman
Минимум
Ответ Roman
И все в ворота локомотива)
Что-то тебя много стало. Успокойся
Ответ op_op_raz_raz@mail.ru
Он всего лишь хреновый Дзюба.
Ох, Саша, Саша, иногда нужно просто молчать...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
В его случае - всегда
Ответ Raulevsky
Он же теперь крутой Саша, пока был хорошим молчал.
Мотивация профессионала: выполнение контракта, реализация задач от тренера и руководства клуба, соответствие ожиданиям фанатов.
Мотивация Соболева с зарплатой в сотни миллионов: отжать ящика пива у Радимова.
Ответ Источник в сборной России
Ну на самом деле звучит реально как мотивация. Какая мотивация в чемпионате сейчас? Золото получить? Если только так.

Раньше ты мог попасть в лигу чемпионов, лигу Европы, лигу конференций. Зарубиться с чуваками из других стран. Показать себя миру.

Сейчас увы, в РПЛ мотивация это ящик пива Радимова. А деньги они всегда у него были. Для него это не мотивация
Дурачок деревенский какой то ))
Ответ Валерий Глубокий
Дурачок деревенский какой то ))
Да нее.. городской он..пижон)
С нашим судейством может)))
дельфин мухолов поднадоел уже конкретно
Ну тут Владик просто на опыте в чистую уделывает дельфина. Такой себе оригинальный способ заслать молодого за пивом. Показал своё превосходство.
Миллеровки от Глушакова
Материалы по теме
Соболев об офсайдных линиях в РПЛ: «Кажется неправильным, когда рисуют по кадрам с центральной части трибуны. Как оттуда определить линию офсайда?»
сегодня, 08:10
Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»
сегодня, 07:50
Соболев о «Зените»: «Почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас люди из сборной Бразилии играют»
сегодня, 05:58
Соболев о прессе: «Некоторым говорят, что писать – и пишут, и всегда с плашкой «сообщил источник». Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую информацию»
вчера, 22:56
Рекомендуем
Главные новости
Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»
4 минуты назад
Джику о готовности отомстить «Зениту»: «Конечно! «Спартак» может обыграть их даже на выезде. Мы не реализовали моменты в матче РПЛ, но в Кубке будет другая игра»
19 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА принимает «Махачкалу», «Краснодар» против «Пари НН», «Ахмат» – «Ростов», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
37 минут назадLive
Арбелоа о Рюдигере: «Готов поставить его статую у себя в саду. Болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть»
45 минут назад
«Миллуолл» на 999 лет арендовал стадион «Нью Ден» у городского совета Луишема. Клуб идет 4-м в Чемпионшипе
сегодня, 10:22
«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»
сегодня, 10:21
Арбелоа о Куртуа: «Лучший вратарь в истории получил травму, но у «Реала» есть еще один фантастический голкипер»
сегодня, 10:08
Гути: «Все болельщики «Реала» надеются на выигрыш титулов и чтобы Арбелоа остался. «Мадрид» победил «Ман Сити» во всех аспектах, Альваро недооценивают»
сегодня, 09:48
У «Шанхая» Слуцкого 1 победа и 2 ничьих в 3 турах чемпионата Китая. Команда идет 14-й в таблице, у нее «минус 5» очков
сегодня, 09:31
Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»
сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Быстров о решении не отстранять Израиль: «Мне ФИФА и УЕФА неинтересны. Ситуация с отстранением сборных – бредятина. Я бы давно Россию допустил, но меня никто не спрашивает»
8 минут назад
Пеп перед финалом Кубка лиги с «Арсеналом»: «Ман Сити» уже 22-й раз играет на «Уэмбли» в полуфиналах и финалах. Совсем неплохо»
24 минуты назад
Ольмо про «Атлетико» в ЛЧ: «Либо все, либо ничего. «Барса» может пройти дальше, если покажет лучшую игру. Помним, что произошло на Кубке Испании»
32 минуты назад
Соболев об опозданиях Вендела на сборы в «Зените»: «Вся команда к этому не очень хорошо относится»
34 минуты назад
«Ахмат» – «Ростов». Мелкадзе и Голенков играют. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Эндж Постекоглу: «Футбол в АПЛ стал очень-очень структурированным. Хэви-метал футбол Клоппа сегодня почти невозможен из-за большого количества остановок в игре»
44 минуты назад
Тренер Мавритании: «Месси лучший в мире сейчас и за последние годы – с большим отрывом. Его невозможно остановить»
сегодня, 09:58
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:32
18-летний Карл был у репетитора и не сразу ответил на звонок Нагельсманна по поводу первого вызова в сборную Германии. Тренер сказал: «Если бы он тут же взял трубку, я бы его отругал»
сегодня, 09:18
«Ницца» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:05
сегодня, 08:59
Рекомендуем