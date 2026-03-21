Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»

Соболев верит, что забьет 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова.

Форвард «Зенита » Александр Соболев высказался о споре с Владиславом Радимовым .

Соболев должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.

– Радимов убежден, что двадцатку ты уже не забьешь при любом раскладе, и готов сделать выгодное предложение: «Отдаешь сейчас пол ящика пенного – и свободен. Второго шанса не будет».

– А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно, это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю.

А чтобы Влада подколоть и маленько позлить, я ему [после матча со «Спартаком»] написал: «Готовь пиво, я не остановлюсь». Но он мне даже не ответил.

Еще раз повторю, что двенадцать голов – это реально, – заявил Соболев.