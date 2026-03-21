Гути: «Все болельщики «Реала» надеются на выигрыш титулов и чтобы Арбелоа остался. «Мадрид» победил «Ман Сити» во всех аспектах, Альваро недооценивают»

Гути поддержал Альваро Арбелоа.

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил работу главного тренера команды Альваро Арбелоа .

Мадридский клуб ранее прошел «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов .

– Когда приходишь в команду в середине сезона, когда дела идут не очень хорошо, а потом тебя настигает череда травм, мешающих тебе работать так, как ты хочешь… Это всегда отравленная конфета.

Но правда в том, что он пока что хорошо справляется, и именно на это надеются все болельщики «Реала» – чтобы «Мадрид » выигрывал титулы и чтобы Арбелоа остался.

– Иногда тактический аспект матчей «Реала» недооценивают. Но противостояние с «Манчестер Сити» стало победой как в моральном, так и в тактическом плане. Не кажется ли вам, что это было заявлением о намерениях?

– Думаю, да. Они победили их во всех аспектах. Не только в футболе, но и в плане гордости и тактики.

Тренера «Реала» недооценивают, говоря, что ему нужно быть всего лишь менеджером, хотя победы зависят не только от умения управлять командой.

Нужно еще и делать все правильно, как это делает он, – сказал Гути .