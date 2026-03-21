  • Гути: «Все болельщики «Реала» надеются на выигрыш титулов и чтобы Арбелоа остался. «Мадрид» победил «Ман Сити» во всех аспектах, Альваро недооценивают»
Гути: «Все болельщики «Реала» надеются на выигрыш титулов и чтобы Арбелоа остался. «Мадрид» победил «Ман Сити» во всех аспектах, Альваро недооценивают»

Гути поддержал Альваро Арбелоа.

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил работу главного тренера команды Альваро Арбелоа.

Мадридский клуб ранее прошел «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Когда приходишь в команду в середине сезона, когда дела идут не очень хорошо, а потом тебя настигает череда травм, мешающих тебе работать так, как ты хочешь… Это всегда отравленная конфета.

Но правда в том, что он пока что хорошо справляется, и именно на это надеются все болельщики «Реала» – чтобы «Мадрид» выигрывал титулы и чтобы Арбелоа остался.

– Иногда тактический аспект матчей «Реала» недооценивают. Но противостояние с «Манчестер Сити» стало победой как в моральном, так и в тактическом плане. Не кажется ли вам, что это было заявлением о намерениях?

– Думаю, да. Они победили их во всех аспектах. Не только в футболе, но и в плане гордости и тактики.

Тренера «Реала» недооценивают, говоря, что ему нужно быть всего лишь менеджером, хотя победы зависят не только от умения управлять командой.

Нужно еще и делать все правильно, как это делает он, – сказал Гути.

Кто выиграет ЛЧ?38075 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
В Ла Лиге права на ошибок больше нет , Барса набрала ход и отрыв в 4 очка хороший задел , учитывая что Реалу в этом туре с Атлетико играть . в ЛЧ будем объективны сейчас бавария на голову сильнее , но это футбол и тут возможно всякое .
Ответ Elementarno
В Ла Лиге права на ошибок больше нет , Барса набрала ход и отрыв в 4 очка хороший задел , учитывая что Реалу в этом туре с Атлетико играть . в ЛЧ будем объективны сейчас бавария на голову сильнее , но это футбол и тут возможно всякое .
Ну, на голову сильнее ты чуть преувеличиваешь, составы как минимум равны, да и у Реала есть Винисиус, какой никакой, а решить может
Ответ Elementarno
В Ла Лиге права на ошибок больше нет , Барса набрала ход и отрыв в 4 очка хороший задел , учитывая что Реалу в этом туре с Атлетико играть . в ЛЧ будем объективны сейчас бавария на голову сильнее , но это футбол и тут возможно всякое .
В ЛЧ играют несколько команд и в том числе Бавария, но всегда выиграет Реал Мадрид ( Криштиану Роналду)
У Арбелоа получается, потому что не надо голову ломать над теоремой Вини-Мбаппе-Джуд одновременно находящиеся на поле.
Ответ Евгений Сидоров
У Арбелоа получается, потому что не надо голову ломать над теоремой Вини-Мбаппе-Джуд одновременно находящиеся на поле.
Вот именно, и у Алонсо в начале даже лучше всё шло как раз из-за того, что островной Зидан лечился. Как вернулся, так и понеслась.
А тут ещё и Мбаппе из треугольника выпадает, берёшь конспекты Анчелотти и вперёд. Разве что центр не тот, конечно.
Все болельщики Мадрида желают чтобы у Арбелоа все получилось, и чтобы это было долгое сотрудничество🤝
Ответ ten Hag
Все болельщики Мадрида желают чтобы у Арбелоа все получилось, и чтобы это было долгое сотрудничество🤝
Феникс и реал в душе это один и тот же человек, а не все болельщики
