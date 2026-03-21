  «Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «Гамбургом» – 3:2 после 0:2. Бенсебайни реализовал два пенальти
11

«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «Гамбургом» – 3:2 после 0:2. Бенсебайни реализовал два пенальти

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Гамбургом» в 27-м туре Бундеслиги – 3:2.

Матч проходил на «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0 благодаря голам Филипа Отеле и Альбера Самби-Локонга. С 73-й минуты хозяева начали камбэк: Рами Бенсебайни реализовал два пенальти, а Серу Гирасси забил с игры.

Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
3 - 2
Гамбург
Нмеча   Брандт
90’
+6’
Рюэрсон
90’
+4’
90’
+1’
Омари   Филипп
90’
+1’
Микельбрансис   Домпе
  Бенсебайни
84’
79’
Кенигсдорффер   Штанге
  Гирасси
78’
  Бенсебайни
73’
72’
Микельбрансис
68’
Отеле   Бальде
68’
Отеле
67’
Фабиу Виейра   Даунс
Забитцер   Чуквуэмека
58’
Свенссон   Фабиу Силва
58’
Реджани   Бенсебайни
46’
Адейеми   Гирасси
46’
2тайм
Перерыв
Адейеми
45’
+4’
45’
+4’
Ремберг
Нмеча
45’
38’
  Локонга
19’
  Отеле
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Адейеми, Байер
Запасные: Брандт, Ян Коуто, Фабиу Силва, Чуквуэмека, Майер, Зюле, Бенсебайни, Озджан, Гирасси
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Отеле, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра
Запасные: Штанге, Домпе, Эльфадли, Тангвик, Филипп, Даунс, Гочолейшвили, Гренбек, Бальде
Кто выиграет ЛЧ?38381 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Подло ударил локтем в спину и типа что было?
6,2 xG - это мощно, конечно. На второй тайм Гамбург не вышел
