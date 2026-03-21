У «Шанхая» Слуцкого 1 победа и 2 ничьих в 3 турах чемпионата Китая. Команда идет 14-й в таблице, у нее «минус 5» очков

«Шанхай Шэньхуа» одержал одну победу в трех турах чемпионата Китая.

«Шанхай Шэньхуа » на выезде сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань » (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Китая.

Команда тренера Леонида Слуцкого в трех турах одержал одну победу и дважды сыграла вничью. Ранее «Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» (5:3) и поделил очки с «Чжэцзян Профешнл» (1:1).

На данный момент команда российского специалиста находится на 14-й позиции в таблице чемпионата, имея «минус 5» очков.

Напомним, что клуб из Шанхая начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай» проведет 5 апреля в гостях против «Тяньцзинь Цзиньмэнь».