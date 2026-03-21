  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Шанхая» Слуцкого 1 победа и 2 ничьих в 3 турах чемпионата Китая. Команда идет 14-й в таблице, у нее «минус 5» очков
31

У «Шанхая» Слуцкого 1 победа и 2 ничьих в 3 турах чемпионата Китая. Команда идет 14-й в таблице, у нее «минус 5» очков

«Шанхай Шэньхуа» одержал одну победу в трех турах чемпионата Китая.

«Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Китая.

Команда тренера Леонида Слуцкого в трех турах одержал одну победу и дважды сыграла вничью. Ранее «Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» (5:3) и поделил очки с «Чжэцзян Профешнл» (1:1).

На данный момент команда российского специалиста находится на 14-й позиции в таблице чемпионата, имея «минус 5» очков.

Напомним, что клуб из Шанхая начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай» проведет 5 апреля в гостях против «Тяньцзинь Цзиньмэнь».

Суперлига. 3 тур
21 марта 07:30, Пролетарий
Логотип домашней команды
Бэйцзин Гоань
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
85’
Ян Цзэсян
85’
Гао Тяньи   Сюй Хаоян
Линь Лянмин   Цао Юнцзин
79’
Чжан Сичжэ   Чи Чжунго
78’
75’
Сауло Минейро   Се Пэнфэй
74’
Гао Тяньи
68’
  Чхан Шиничхи
Абдугени
66’
  Фэн Босюань
62’
60’
Ван Хайцзянь   Ян Цзэсян
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Ван Шилун
45’
+1’
Слуцкий
Фабиу Абреу
44’
  Чжан Юйнин
23’
Бэйцзин Гоань
Zhang, Рамуш, Абдугени, Цзя Фэйфань, Линь Лянмин, Чжан Сичжэ, Конте, Нкололо, Фабиу Абреу, Чжан Юйнин
Запасные: Jia'ao Wei, Цзян Вэньхао, Ван Юй, Tongyun Lu, У Шаоцун, Фэн Босюань, Аббас, Бай Ян, Фань Шуанцзе, Чи Чжунго, Цао Юнцзин
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Ван Хайцзянь, Ципэн, Гао Тяньи, Рафаэл Ратао, Сауло Минейро, Лю Чэнюй
Запасные: Jie Wang, Ming Huang, Йеннарис, Сюй Хаоян, Чжу Юэ, Се Пэнфэй, Хань Цзявэнь, Ян Цзэсян, Ма Чжэнь, Ван Шилун, Ян Шуай, Жоау Карлуш
Подробнее
Кто выиграет ЛЧ?31212 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoБэйцзин Гоань
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Слуцкий
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вилсон Манафа тренируется отдельно. В раздевалке обозвал Слуцкого непрофессионалом))
Ответ bear7904
Вилсон Манафа тренируется отдельно. В раздевалке обозвал Слуцкого непрофессионалом))
И не футбольный человек.
Последний танец в Китае?
Ответ Олег Попов
Последний танец в Китае?
Звучит как то...зловеще что ли. И поэтично! Как последнее танго в Париже.
По комментариям можно подумать что Лёня проваливается, хотя у него две ничейки с крепкими командами (одна из них в чемпионской гонке в прошлом сезоне участвовала), тогда как главный конкурент, который три последних титула взял, Шанхай Порт, уже два матча проиграл.
Не расстреляли, не посадили...
Уже хорошо
Удачи Слуцкому, думаю ему предложат продление контракта по итогам сезона. Раньше думал, что он следующим маршрутом в путешествии выберет ОАЭ, но в связи с событиями там может и задержится в Китае. Также интересно было бы в Японии его посмотреть, там команды посильнее
Отставочка не за Гималаями.
Ответ гилберт
Отставочка не за Гималаями.
Вряд ли его отправят в отставку, учитывая текущие обстоятельства.

Тут дай Бог залезть в первую половину таблицы, уже успех будет.

А вот в следующем сезоне мб Слуцкого и уволят. Ну или он сам уйдет.
Пончик слуцкий позор футбола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем