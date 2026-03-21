18-летний Карл был у репетитора и не сразу ответил на звонок Нагельсманна по поводу первого вызова в сборную Германии. Тренер сказал: «Если бы он тут же взял трубку, я бы его отругал»

Нагельсманн о первом вызове 18-летнего Карла в сборную: он был у репетитора.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что 18-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл не сразу ответил на его звонок.

Нагельсманн впервые вызвал Карла в сборную – на матчи со Швейцарией и Ганой.

«Карл был у репетитора, поэтому не сразу ответил. Меня это даже радует. Если бы он сразу взял трубку, я бы его отругал. То, что говорит учитель, важнее, чем то, что говорит тренер сборной», – сказал Нагельсманн.