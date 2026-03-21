Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался относительно игры полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша.
В этом сезоне хавбек красно-белых забил 4 гола и сделал 2 передачи в 18 матчах Мир РПЛ.
«Мы можем сколько угодно говорить о Луисе Энрике, о других, за которых «Зенит» заплатил дорого. Но он на всякий случай игрок сборной Бразилии, Анчелотти тоже не дурак. Неймара не вызывает, а этого вызывает.
И «Зенит» шесть раз чемпионство выиграл. А «Спартак» ни хрена не выигрывает. И взяли за 25 миллионов (20,78+7,27 млн евро – Спортс’‘) чувака, и я не видел ни в одном матче, чтобы он сделал разницу. Ни в одном!
Луис Энрике хотя бы с «Балтикой» принес эти три очка. Жедсон – хороший техничный игрок, много двигается, но не видел, где бы он делал разницу.
Либо его надо убирать из состава при Барко, либо Барко убрать и оставить Жедсона. Вместе они не могут», – заявил Генич.
И хотя бы понимает футбол.
И, помимо этого, вообще глупо предъявлять одному футболисту результат. Жедсон точно добротный футболист - стоит он 15 или 25 можно спорить. Но при чём здесь результат команды, если он отрабатывает? Помести его в условный Акрон и разница с Зенитом была бы ещё больше. Можно провести отличное сравнение Жедсона с Жерсоном ;)
Интересно, Константин знает в каком состоянии сейчас Неймар и почему его не вызывают в сборную?)
И сравним отношение судей, где наступ на Педро после игры в мяч это пенальти, а наступ на Жедсона без игры в мяч это не фол (привет матчу с Динамо в первом круге). И в матче с Балтикой Энрике должен был лишь сравнять счет, но …
1. Сколько-сколько раз Энрике помог Зениту стать чемпионом?
2. Таки Жедсон делал разницу в первом круге.