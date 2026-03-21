Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»

Константин Генич: Жедсон ни в одном матче не сделал разницу.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался относительно игры полузащитника «Спартака » Жедсона Фернандеша .

В этом сезоне хавбек красно-белых забил 4 гола и сделал 2 передачи в 18 матчах Мир РПЛ .

«Мы можем сколько угодно говорить о Луисе Энрике , о других, за которых «Зенит » заплатил дорого. Но он на всякий случай игрок сборной Бразилии, Анчелотти тоже не дурак. Неймара не вызывает, а этого вызывает.

И «Зенит» шесть раз чемпионство выиграл. А «Спартак» ни хрена не выигрывает. И взяли за 25 миллионов (20,78+7,27 млн евро – Спортс’‘) чувака, и я не видел ни в одном матче, чтобы он сделал разницу. Ни в одном!

Луис Энрике хотя бы с «Балтикой» принес эти три очка. Жедсон – хороший техничный игрок, много двигается, но не видел, где бы он делал разницу.

Либо его надо убирать из состава при Барко, либо Барко убрать и оставить Жедсона. Вместе они не могут», – заявил Генич.