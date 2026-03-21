  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался относительно игры полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша.

В этом сезоне хавбек красно-белых забил 4 гола и сделал 2 передачи в 18 матчах Мир РПЛ.

«Мы можем сколько угодно говорить о Луисе Энрике, о других, за которых «Зенит» заплатил дорого. Но он на всякий случай игрок сборной Бразилии, Анчелотти тоже не дурак. Неймара не вызывает, а этого вызывает.

И «Зенит» шесть раз чемпионство выиграл. А «Спартак» ни хрена не выигрывает. И взяли за 25 миллионов (20,78+7,27 млн евро – Спортс’‘) чувака, и я не видел ни в одном матче, чтобы он сделал разницу. Ни в одном!

Луис Энрике хотя бы с «Балтикой» принес эти три очка. Жедсон – хороший техничный игрок, много двигается, но не видел, где бы он делал разницу.

Либо его надо убирать из состава при Барко, либо Барко убрать и оставить Жедсона. Вместе они не могут», – заявил Генич.

Кто выиграет ЛЧ?30828 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Генич
logoЗенит
logoСпартак
logoЖедсон Фернандеш
брань
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoЭсекиэль Барко
деньги
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не разу не слышал,чтобы ты провел нормальный репортаж
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
Очень зря. В плане именно репортажей, а не твиттера, Генич один из лучших на Матче.
И хотя бы понимает футбол.
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
Генича смотрю только в паре с Бубновым.
Разницу далеко не всегда делают футболисты )

И, помимо этого, вообще глупо предъявлять одному футболисту результат. Жедсон точно добротный футболист - стоит он 15 или 25 можно спорить. Но при чём здесь результат команды, если он отрабатывает? Помести его в условный Акрон и разница с Зенитом была бы ещё больше. Можно провести отличное сравнение Жедсона с Жерсоном ;)
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Надо футбол смотреть, тогда увидишь. Как минимум 2 игры с ЦСКА, НН. И вообще он классическая 8. Там трудно прям фейерии ждать какой-то, учитывая в каком состоянии команда была при Станковиче.
Весной Жедсон выпадает, а осенью был хорош. И разницу как раз делал. Просто он же 8-ка, много работы без мяча.
Ответ Football Forever
согласен, он даже лучше Барко выглядел, да и лидерские качестве проявлял.
Луис Энрике 19 матчей 3+2, Жедсон 18 матчей 4+2
Интересно, Константин знает в каком состоянии сейчас Неймар и почему его не вызывают в сборную?)
И сравним отношение судей, где наступ на Педро после игры в мяч это пенальти, а наступ на Жедсона без игры в мяч это не фол (привет матчу с Динамо в первом круге). И в матче с Балтикой Энрике должен был лишь сравнять счет, но …
Ответ Denis Tereshkov
Почему все болельщики Спартака ноют о судействе?
Ответ Denis Tereshkov
Если смотреть мягким местом, на котором сидишь, то ничего и не увидишь, у генича именно так.
Кажется кто-то опять пъёт коньяк по утрам.

1. Сколько-сколько раз Энрике помог Зениту стать чемпионом?
2. Таки Жедсон делал разницу в первом круге.
Чувака....После заголовка даже читать не стал.Днище спортивной журналистики.
Так Зенит умудряется потом деньги за эти покупки возвращать, а спартачок отдаёт потом за копейки)
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Так с них никто и не спрашивает за халявные нефтяные деньги. Пятачки стабильно каждый год топ-1 по минусу трансферного баланса. Каждый сезон набирают ноунеймов на 50-100 млн, чтобы бороться за 5-6 место.
Ответ Бобби Боливия
Они ж народные, им можно)
Вот потому генич и чешет языком у микрофона, потому что даже копейки не стоил, когда сам играл.
Какой же он тупорылый. Пишет, мы сколько угодно можем говорить, то Энрике плохо играет в Зените, но его вызывает Анчи (на ЧМ Энрике само-собой непоедет), а Зенит выиграл шесть чемпионств)))
Ответ alexander2260678
всегда таким был! на Матч тв мало адекватных умных специалистов про футбол!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У «Шанхая» Слуцкого 1 победа и 2 ничьих в 3 турах чемпионата Китая. Команда идет 14-й в таблице
17 минут назад
Секретарь «Галатасарая» о травме Ланга: «Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, сделанные в соцсетях против Конате»
41 минуту назад
Мойес о штрафе для «Челси»: «Что бы вы предпочли: штраф в 10 млн или снятие 10 очков? Все хотели бы знать, что произошло. Было бы хорошо, если бы мы получили объяснение»
сегодня, 08:20
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Унион», «Байер» в гостях у «Хайденхайма», «Боруссия» Дортмунд дома сыграет с «Гамбургом»
сегодня, 08:30
Генич о ЦСКА: «Повторяется ситуация с любым иностранцем: больше доверия, полномочий – и захватывается власть. Новые тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов»
сегодня, 08:21
Чемпионат России. ЦСКА примет «Махачкалу», «Краснодар» против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Ниццы», «Монако» Головина в воскресенье сыграет с «Лионом»
сегодня, 08:15
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона», «Челси» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 07:59
Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»
сегодня, 07:50
Чемпионат Италии. «Милан» против «Торино», «Ювентус» сыграет с «Сассуоло»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Ростов». Мелкадзе и Голенков играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:45
7 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
16 минут назад
Нагельсманн о первом вызове 18-летнего Карла в сборную Германии: «Он был у репетитора, поэтому ответил не сразу. Если бы он сразу взял трубку, я бы его отругал»
30 минут назад
«Ницца» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:05
49 минут назад
Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель, его отставка сильно нас сильно подкосила»
58 минут назад
«Ювентус» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:45
Чернышов считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»: «Оставил яркий след. Но не будем забывать и Видича»
сегодня, 08:32
Мамаев о «Краснодаре»: «Хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Шансы на 1-е место – большие. Хочу, чтобы критики перестали говорить о случайности первого чемпионства»
сегодня, 08:15
Соболев об офсайдных линиях в РПЛ: «Кажется неправильным, когда рисуют по кадрам с центральной части трибуны. Как оттуда определить линию офсайда?»
сегодня, 08:10
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
сегодня, 08:05
Рекомендуем