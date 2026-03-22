Матч окончен
«ПСЖ» разнес «Ниццу» – 4:0! У Мендеша 1+1, Дуэ, Дро, Заир-Эмери забили, Ндайшими удалили на 61-й, Сафонов провел весь матч
«ПСЖ» разгромил «Ниццу».
«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ниццу» (4:0) в 27-м туре Лиги 1.
Матч проходил на стадионе «Альянц Ривьера».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 42-й минуте защитник гостей Нуну Мендеш с пенальти открыл счет в матче. На 49-й преимущество парижан удвоил вингер Дезире Дуэ – с паса Мендеша.
На 61-й защитник хозяев Юссуф Ндайшими получил прямую красную карточку за грубую игру против Ли Кан Ина. На 81-й счет до разгромного довел Дро Фернандес. На 85-й отличился хавбек Уоррен Заир-Эмери.
«ПСЖ» набрал 60 очков, лидирует в таблице и на 1 балл опережает «Ланс», который провел на игру больше.
