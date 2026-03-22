  • «ПСЖ» разнес «Ниццу» – 4:0! У Мендеша 1+1, Дуэ, Дро, Заир-Эмери забили, Ндайшими удалили на 61-й, Сафонов провел весь матч
«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ниццу» (4:0) в 27-м туре Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Альянц Ривьера».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 42-й минуте защитник гостей Нуну Мендеш с пенальти открыл счет в матче. На 49-й преимущество парижан удвоил вингер Дезире Дуэ – с паса Мендеша.

На 61-й защитник хозяев Юссуф Ндайшими получил прямую красную карточку за грубую игру против Ли Кан Ина. На 81-й счет до разгромного довел Дро Фернандес. На 85-й отличился хавбек Уоррен Заир-Эмери.

«ПСЖ» набрал 60 очков, лидирует в таблице и на 1 балл опережает «Ланс», который провел на игру больше.

Лига 1 Франция. 27 тур
21 марта 20:05, Альянц Ривьера
Ницца
0 - 4
ПСЖ
85’
  Заир-Эмери
81’
  Дро Фернандес
76’
Мендеш   Дро Фернандес
76’
Д. Дуэ   Гонсалу Рамуш
76’
Кварацхелия   Мбайе
Ваи   Оморуйи
72’
Данте   Абди
71’
Диоп   Будаш
65’
64’
Ли Кан Ин   Дембеле
Ндайшиме
61’
49’
  Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
43’
Меюлю   Бералдо
42’
  Мендеш
16’
Меюлю
Ницца
Диуф, Ба, Данте, Менди, Диоп, Бар, Будауи, Ндайшиме, Сансон, Клосс, Ваи
Запасные: Оморуйи, Абди, Луше, Оппонг, Кулибали, Ванхаутте, Гоувейя, Дюпе, Будаш
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Ли Кан Ин, Мендеш, Кварацхелия, Д. Дуэ
Запасные: Марин, Бералдо, Дембеле, Дро Фернандес, Мбайе, Шевалье, Гонсалу Рамуш, Маркиньос
Посмотрел, в каком году я видел Данте в Краснодаре. В 2016-м, и до сих пор он в той же Ницце. Балотелли тогда забил два, а Краснодар пять.
Офигеть, до сих пор играет
Думал это какой-то однофамилец
Это он) 42 года, представь, капитан
Нуну Мендеш прямо по пути Бэйла идёт, начал как левый защитник, теперь полузащитника играет часто, а со временем вообще в тройке атакующих играть будет наверное. Очень хорош, потолка не видно вообще. Пенальти бьет шикарно еще, очень устойчивый психологически. Крутой игрок
Очередное идиотские пенальти современного футбола
Кварадонна тащи!))
Пенальти левый. Но Матвея с победой
