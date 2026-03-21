  • Секретарь «Галатасарая» о травме Ланга: «Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, сделанные в соцсетях против Конате»
Секретарь «Галатасарая» о травме Ланга: «Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, сделанные в соцсетях против Конате»

«Галатасарай» отреагировал на заявление «Ливерпуля».

Генеральный секретарь «Галатасарая» Эрай Язган высказался после того, как «Ливерпуль» опубликовал заявление на тему оскорблений на почве расизма в адрес защитника команды Ибраима Конате.

В ходе матча Лиги чемпионов хавбек турецкого клуба Ноа Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде».

«Ливерпуль не принес ни единого извинения ни нашему клубу, ни нашему игроку. Это неприемлемо. Это молчание и пренебрежение ответственностью – попытка скрыть инцидент.

«Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, которые, по их словам, были сделаны в социальных сетях против Ибраима Конате.

Несмотря на серьезную угрозу здоровью игрока, «Ливерпуль» пытается отвлечь внимание от этой темы.

Такой клуб, как «Ливерпуль», должен сначала разобраться со скандалом, произошедшим на его поле, и незамедлительно принести необходимые извинения.

УЕФА начал расследование инцидента, в результате которого Ланг получил травму. Мы также связались с ними. Мы не оставим это без внимания», – сказал Эрай Язган.

> Ливерпуль не принес ни единого извинения ни нашему клубу, ни нашему игроку.

Вот балабол же. А капитан Ливерпуля это кто, он не в курсе что они в одной сборной играют ? А что весь Энфилд аплодировал поддерживая игрока? Или извинения должен принести рекламный щит?
Нет, извинения должно быть на коленях.
Подгузники сняли что ли? За что должен Ливерпуль извиняться? Какие бы английские фанаты не были,но они всегда похлопают в таких случаях,поддержат как-то,как в случае с Лангом. Ван Дейк чуть ли не первый подбежал к Ноа. По сути,просто несчастный случай. Лучше б добивались того,что б эту всю рекламу отодвинули дальше от лицевой,что б игроки успевали тормозить. С Лангом все в порядке уже,скорейшего возвращения на поле.
Кстати, если убрать рекламу из-за ворот, картинка станет лучше.
Это мелькающее рекламное разноцветье портит картинку. Хуже видно ворота, сетку, мяч.
И сейчас уже не актуально увеличивать площади под рекламу. Можно поставить экраны с рекламой по бровкам и менять на них логотипы спонсоров. К тому же ещё и телевизионщики накладывают сверху в трансляции другую рекламу на изображение стадионных рекламных экранов. Такое наложение иногда тормозит/глючит и это портит картинку ещё больше - мяч иногда пропадает под наложением. Лучше из-за ворот это убрать. Оставить только по бровкам. И травмой Ланга можно воспользоваться как поводом сделать это.
Болельщики на стадионе за воротами тоже будут рады исчезновению рекламных щитов. Это улучшит обзор с нижних рядов.
Но это вряд ли произойдет,ведь все делается для телевизора. Они даже сделали второй ряд рекламных щитов по краям,а в картинке кажется,что это один большой щит,только внутри него,бегает голова болбоя. Или это,вот эта,накладка телевизионщиков?
Получили по трусам, теперь воют. Касаемо травмы Ланга, то здоровья и скорейшего выздоровления. Ну и крепления рекламных щитов должны быть конечно безопасными.
Ути мути пути, какой серьезный смешной арлекин, поменьше валяться надо с первых минут затягивая время, тогда глядишь и при реальных травмах обратят внимание. А так, спокойной ночи, нытики👌
Послушайте, там было два неприятных эпизода: непонятно откуда взявшийся перелом руки - Конате вроде бы не играл грубо и не фолил и этот несчастный случай с пальцем. Но турки умудрились своими фейковыми травмами и бесконечным лежанием на газоне буквально замазать настоящие так, что уверен с трибуны на реальные травмы никто из зрителей и внимания не обратил. Как в сказке про пастуха и волка: мальчик так часто кричал о несуществующем волке, что когда пришел настоящий никто не пришел на помощь
Идите ещё на газоне полежите и поплачьте
Нельзя так, у Осимена травма руки, валялся как девочка 10 минут, пол команды приехало полежать на Энфилде, можно теперь гордиться этим, мол я валялся на Энфилде. А на реальную травму всем пофиг, на Турции насвистелись, в Англии навалялись🤣
Вчера одного туриста в Ливерпуля облили краской и клуб даже не извинился. А, если без иронии, они серьёзно считают, что за это клуб должен извиниться?
И сами тему переводят на другое. Инцидент конечно неприятный, но Ливерпуль там каждую неделю играет, странно представлять, что это что-то преднамеренное.
Обычная случайность, что он хочет? Страховку? Штраф? Так это не к Ливерпулю вопрос, компетентные органы разберутся
вообще как это так что на стадионе у поля есть такие острые поверхности об которые можно палец отсечь ? ??
Галатасарай даже не извинился за отскок от Ювентуса в большинстве, из-за чего нам пришлось смотреть на одностороннее избиение этого середняка на Энфилде.
Забавно это читать после позора в Брайтоне 😁
Конате оскорбляли в соцсетях на почве расизма после нанесения травмы Осимхену. «Ливерпуль» выразил возмущение «бесчеловечными, трусливыми, пропитанными ненавистью» комментариями
