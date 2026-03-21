Секретарь «Галатасарая» о травме Ланга: «Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, сделанные в соцсетях против Конате»

«Галатасарай» отреагировал на заявление «Ливерпуля».

Генеральный секретарь «Галатасарая » Эрай Язган высказался после того, как «Ливерпуль» опубликовал заявление на тему оскорблений на почве расизма в адрес защитника команды Ибраима Конате.

В ходе матча Лиги чемпионов хавбек турецкого клуба Ноа Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде».

«Ливерпуль не принес ни единого извинения ни нашему клубу, ни нашему игроку. Это неприемлемо. Это молчание и пренебрежение ответственностью – попытка скрыть инцидент.

«Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, которые, по их словам, были сделаны в социальных сетях против Ибраима Конате .

Несмотря на серьезную угрозу здоровью игрока, «Ливерпуль» пытается отвлечь внимание от этой темы.

Такой клуб, как «Ливерпуль», должен сначала разобраться со скандалом, произошедшим на его поле, и незамедлительно принести необходимые извинения.

УЕФА начал расследование инцидента, в результате которого Ланг получил травму. Мы также связались с ними. Мы не оставим это без внимания», – сказал Эрай Язган.