Секретарь «Галатасарая» о травме Ланга: «Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, сделанные в соцсетях против Конате»
Генеральный секретарь «Галатасарая» Эрай Язган высказался после того, как «Ливерпуль» опубликовал заявление на тему оскорблений на почве расизма в адрес защитника команды Ибраима Конате.
В ходе матча Лиги чемпионов хавбек турецкого клуба Ноа Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде».
«Ливерпуль не принес ни единого извинения ни нашему клубу, ни нашему игроку. Это неприемлемо. Это молчание и пренебрежение ответственностью – попытка скрыть инцидент.
«Ливерпуль» даже не извинился, а теперь пытается отвлечь внимание, выдвигая вымышленные заявления, которые, по их словам, были сделаны в социальных сетях против Ибраима Конате.
Несмотря на серьезную угрозу здоровью игрока, «Ливерпуль» пытается отвлечь внимание от этой темы.
Такой клуб, как «Ливерпуль», должен сначала разобраться со скандалом, произошедшим на его поле, и незамедлительно принести необходимые извинения.
УЕФА начал расследование инцидента, в результате которого Ланг получил травму. Мы также связались с ними. Мы не оставим это без внимания», – сказал Эрай Язган.
Вот балабол же. А капитан Ливерпуля это кто, он не в курсе что они в одной сборной играют ? А что весь Энфилд аплодировал поддерживая игрока? Или извинения должен принести рекламный щит?
Это мелькающее рекламное разноцветье портит картинку. Хуже видно ворота, сетку, мяч.
И сейчас уже не актуально увеличивать площади под рекламу. Можно поставить экраны с рекламой по бровкам и менять на них логотипы спонсоров. К тому же ещё и телевизионщики накладывают сверху в трансляции другую рекламу на изображение стадионных рекламных экранов. Такое наложение иногда тормозит/глючит и это портит картинку ещё больше - мяч иногда пропадает под наложением. Лучше из-за ворот это убрать. Оставить только по бровкам. И травмой Ланга можно воспользоваться как поводом сделать это.
Болельщики на стадионе за воротами тоже будут рады исчезновению рекламных щитов. Это улучшит обзор с нижних рядов.
Обычная случайность, что он хочет? Страховку? Штраф? Так это не к Ливерпулю вопрос, компетентные органы разберутся