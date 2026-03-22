«Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры

«Ювентус » дома поделил очки с «Сассуоло » (1:1) в 30-м туре Серии А.

Игра проходила на «Альянц Стэдиум».

Уже на 14-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кенан Йылдыз . На 52-й отличился форвард гостей Андреа Пинамонти .

На 87-й минуте капитан «Юве» Мануэль Локателли не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – голкипер Ариянет Мурич отразил удар итальянца с точки.

«Ювентус» набрал 54 очка и сейчас занимает 5-е место в таблице. «Сассуоло» идет 10-м, имея 39 баллов.

