«Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры
Уже на 14-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кенан Йылдыз. На 52-й отличился форвард гостей Андреа Пинамонти.
На 87-й минуте капитан «Юве» Мануэль Локателли не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – голкипер Ариянет Мурич отразил удар итальянца с точки.
«Ювентус» набрал 54 очка и сейчас занимает 5-е место в таблице. «Сассуоло» идет 10-м, имея 39 баллов.
Какой же ужасный удар
Немного статистики. Йылдыз - первый иностранный игрок Ювентуса, забивший двузначное количество мячей в сезоне Серии А до достижения 21-летнего возраста; он седьмой игрок, которому это удалось в целом, последним был Роберто Беттега в сезоне 1970/71 (13 голов).
Странно, что на спортсе никто не написал о эпидемии коклюша в стане сассуоло. Практически половина основы сегодня не играет.
Об этом и комментатчик не говорил. Ну, если я не пропустил с зависаниями наших прекрасных интернетов... Про травмированных только говорил
Видимо, не информируется из прямых источников.
За 10-й номер надо как минимум 10 забить
Друзья! Если так бить подаренный на ровном месте пенальти, то тут никакой ни Спаллетти, ни тот кто круче его на тренерском мостике не поможет. Эта ничья чистая тупость игроков, ну и воротник у Сассуоло отыграл на 5 с +.
Когда вы уже ##### будете нормально бить пенальти. Смотрите как тот же Маркизио бил и учитесь
спорный пенальти
если лицо - рука, его и не было, но на повторе кажется, что прямо в руку попал, как можно судье не дать разные ракурсы было я хз
Гроссо очень круто работает. даже сегодня старается в атаку играть несмотря на проблемы с составом
Там Мареска вроде свобен, нахрена, крутить одних и тех же тренеров??
Короче все молодцы, особенно Перин.
