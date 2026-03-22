  • «Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры
«Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры

Игра проходила на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 14-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кенан Йылдыз. На 52-й отличился форвард гостей Андреа Пинамонти.

На 87-й минуте капитан «Юве» Мануэль Локателли не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – голкипер Ариянет Мурич отразил удар итальянца с точки.

«Ювентус» набрал 54 очка и сейчас занимает 5-е место в таблице. «Сассуоло» идет 10-м, имея 39 баллов.

Серия А Италия. 30 тур
21 марта 19:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
1 - 1
Сассуоло
90’
+5’
Липани
90’
+2’
Берарди   Дойг
Франсишку Консейсау   Жегрова
88’
Локателли
87’
80’
Пинамонти   Нзола
79’
Вранкс   Яннони
Келли   Влахович
79’
Бога   Милик
79’
74’
Гарсия
69’
Вольпато   Липани
69’
Бакола   Лорьянте
Бремер
64’
К. Тюрам   Копмейнерс
62’
Камбьязо   Миретти
62’
52’
  Пинамонти
2тайм
Перерыв
  Йылдыз
14’
Ювентус
Перин, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Локателли, Йылдыз, К. Тюрам, Маккенни, Франсишку Консейсау, Бога
Запасные: Пинсольо, Кабаль, Аджич, Костич, Влахович, Милик, Опенда, Ди Грегорио, Копмейнерс, Гатти, Миретти, Жегрова, Дэвид
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Бакола, Коне, Вранкс, Берарди, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Саталино, Фелипе, Липани, Франхелья, Нзола, Лорьянте, Романья, Дзакки, Дойг, Яннони, Моро
Какой же ужасный удар
Немного статистики. Йылдыз - первый иностранный игрок Ювентуса, забивший двузначное количество мячей в сезоне Серии А до достижения 21-летнего возраста; он седьмой игрок, которому это удалось в целом, последним был Роберто Беттега в сезоне 1970/71 (13 голов).
Странно, что на спортсе никто не написал о эпидемии коклюша в стане сассуоло. Практически половина основы сегодня не играет.
Ответ Romano de Roma
Об этом и комментатчик не говорил. Ну, если я не пропустил с зависаниями наших прекрасных интернетов... Про травмированных только говорил
Ответ mcjnun
Видимо, не информируется из прямых источников.
За 10-й номер надо как минимум 10 забить
Друзья! Если так бить подаренный на ровном месте пенальти, то тут никакой ни Спаллетти, ни тот кто круче его на тренерском мостике не поможет. Эта ничья чистая тупость игроков, ну и воротник у Сассуоло отыграл на 5 с +.
Когда вы уже ##### будете нормально бить пенальти. Смотрите как тот же Маркизио бил и учитесь
спорный пенальти
Ответ Kubinec_
если лицо - рука, его и не было, но на повторе кажется, что прямо в руку попал, как можно судье не дать разные ракурсы было я хз
Гроссо очень круто работает. даже сегодня старается в атаку играть несмотря на проблемы с составом
Там Мареска вроде свобен, нахрена, крутить одних и тех же тренеров??
Короче все молодцы, особенно Перин.
