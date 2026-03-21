Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»

Энцо Фернандес не понял отставку Энцо Марески.

Полузащитник «Челси » Энцо Фернандес заявил, что футболисты команды не поняли увольнение Энцо Марески .

Итальянский специалист был уволен из лондонского клуба в январе. Его место занял Лиэм Росеньор.

«Я тоже этого не понял. Иногда бывают вещи, которые мы как футболисты не понимаем, и каким образом клуб пытается управлять ситуацией.

Безусловно, увольнение тренера ударило по нам, потому что у нас была своя идентичность.

У него всегда была очень понятная игровая модель – как на тренировках, так и на матчах, и его отставка сильно нас подкосила, особенно в середине сезона», – сказал Энцо Фернандес в интервью TUDN.