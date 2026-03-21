  • Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»
16

Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»

Энцо Фернандес не понял отставку Энцо Марески.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес заявил, что футболисты команды не поняли увольнение Энцо Марески.

Итальянский специалист был уволен из лондонского клуба в январе. Его место занял Лиэм Росеньор.

«Я тоже этого не понял. Иногда бывают вещи, которые мы как футболисты не понимаем, и каким образом клуб пытается управлять ситуацией.

Безусловно, увольнение тренера ударило по нам, потому что у нас была своя идентичность.

У него всегда была очень понятная игровая модель – как на тренировках, так и на матчах, и его отставка сильно нас подкосила, особенно в середине сезона», – сказал Энцо Фернандес в интервью TUDN.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
Энцо Фернандес
Челси
Энцо Мареска
премьер-лига Англия
Сборная Аргентины по футболу
отставки
Энцо буквально «Как ты смеешь стоять там, где был он»
Видать этого Росеньора не очень и уважают
Мареска неплохой тренер. А у него даже вменяемого нападающего не было. Разве с гением из Страсбурга лучше стало?
Ответ Dvin
Мареска неплохой тренер. А у него даже вменяемого нападающего не было. Разве с гением из Страсбурга лучше стало?
Лол, неужели люди не понимают, что гений из Страсбурга все равно бы стал тренером Челси. Это было бы либо в конце сезона, после увольнения Марески, либо как получилось. Он всегда был главным кандидатом, а альтернативы неинтересны им. Так не лучше ли ускорить цикл Боулинга и уже в конце сезона искать другого, после провала нынешнего?
Походу, команда не очень довольна новым тренером....
Ответ Тони Каскарино
Походу, команда не очень довольна новым тренером....
Устали наверное лего собирать
Молодая команда, все будет хорошо!
Со временем
Челси выиграет
Тренера уволят как всегда в итоге...
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
7 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
21 минуту назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
22 минуты назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
27 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
30 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
37 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
44 минуты назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
49 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
3 минуты назад
Экс-арбитр Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь такой не вижу»
4 минуты назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
14 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
22 минуты назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
52 минуты назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Рекомендуем