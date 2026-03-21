Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»
Энцо Фернандес не понял отставку Энцо Марески.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес заявил, что футболисты команды не поняли увольнение Энцо Марески.
Итальянский специалист был уволен из лондонского клуба в январе. Его место занял Лиэм Росеньор.
«Я тоже этого не понял. Иногда бывают вещи, которые мы как футболисты не понимаем, и каким образом клуб пытается управлять ситуацией.
Безусловно, увольнение тренера ударило по нам, потому что у нас была своя идентичность.
У него всегда была очень понятная игровая модель – как на тренировках, так и на матчах, и его отставка сильно нас подкосила, особенно в середине сезона», – сказал Энцо Фернандес в интервью TUDN.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
