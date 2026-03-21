  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чернышов считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»: «Оставил яркий след. Но не будем забывать и Видича»
32

Чернышов считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»: «Оставил яркий след. Но не будем забывать и Видича»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов назвал лучшего легионера в истории красно-белых.

«Думаю, Промес. Игрок атакующего плана. Потому что забивал, отдавал, создавал моменты, оставил яркий след в истории «Спартака». Это сильнейший легионер в истории клуба в XXI веке. Но не будем забывать и Видича. Прекрасный защитник, который стал легендой «Манчестер Юнайтед».

Но из атакующих футболистов Промес — лучший трансфер из-за рубежа», – сказал Чернышов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021-го по 2024-й. Он лучший бомбардир клуба среди легионеров, забив 114 голов в 235 матчах.

Кто выиграет ЛЧ?37410 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoАндрей Чернышов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Видич хорош был,но он стал топ игроком уже в МЮ,в Спартаке сыграл мало.Я бы свой топ составил так: 1.Промес(его можно назвать легендой,достаточно открыть википедию и посмотреть его статистику),2. все таки Робсон(из уважения к нему и так как по сути был первопроходцем из иностранцев,которые на долго задержались в клубе),так как выиграл много титулов,3. Алекс,потому,что волшебник,но тоже мало матчей сыграл за команду к сожалению,что бы быть в списке выше.
Ответ Spartakus1984
а Веллитон? столько голов наклепал
Ответ Vano from Tbilisi
Тут дело вкусов.Веллитон был хорош конечно но всех в тройке не разместить к сожалению)).А так мне нравился по уровню игры и Макгиди.
Видич мог хоть ЗМ в Европе взять, лучшим легионером Спартака его это не делает. У Промеса годы в команде, трофеи и важные голы
Куда подевали лучшего бомбардира 2009 и 2010 годов Веллитона? Видич крут, но Веллитон в разы выше👌
Промес, Веллитон и Алекс, больше в этой тройке никого не должно быть☝️
Если бы Веллитон поменьше тусил по клубам со всякими бонями, то мог бы быть первым, Промес конечно тоже начудил, но Антоха номер 1👌
Сравнил. Видич сезон полный не отыграл.
Не нужно забывать ещё про влияние на атмосферу в команде и лидерские качества, способность в трудные минуты взять игру на себя. Если бы не тупейшее решение вывезти его на сборы, то играл бы до сих пор
Видич, Алекс, Промес - вот тройка лучших иностранцев. На разных позициях.
Эх Антоха ((( Щас бы ещё пылил ) Очень жаль что так все сложилось ((( Да ты и в 35. Будешь крутой ! Еще приедешь !!!
Как не относится к Фернандо, но на 40% чемпионство это заслуга его штрафных. Одного такого игрока в Спартак сейчас и была бы совсем другая позиция.
Заносил белого порошка Чернышову ?
Робсон номер 1
Читайте новости футбола в любимой соцсети
