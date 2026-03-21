Чернышов считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»: «Оставил яркий след. Но не будем забывать и Видича»

Бывший главный тренер «Спартака » Андрей Чернышов назвал лучшего легионера в истории красно-белых.

«Думаю, Промес. Игрок атакующего плана. Потому что забивал, отдавал, создавал моменты, оставил яркий след в истории «Спартака». Это сильнейший легионер в истории клуба в XXI веке. Но не будем забывать и Видича. Прекрасный защитник, который стал легендой «Манчестер Юнайтед».

Но из атакующих футболистов Промес — лучший трансфер из-за рубежа», – сказал Чернышов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021-го по 2024-й. Он лучший бомбардир клуба среди легионеров, забив 114 голов в 235 матчах.