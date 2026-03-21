Чернышов считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»: «Оставил яркий след. Но не будем забывать и Видича»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов назвал лучшего легионера в истории красно-белых.
«Думаю, Промес. Игрок атакующего плана. Потому что забивал, отдавал, создавал моменты, оставил яркий след в истории «Спартака». Это сильнейший легионер в истории клуба в XXI веке. Но не будем забывать и Видича. Прекрасный защитник, который стал легендой «Манчестер Юнайтед».
Но из атакующих футболистов Промес — лучший трансфер из-за рубежа», – сказал Чернышов.
Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021-го по 2024-й. Он лучший бомбардир клуба среди легионеров, забив 114 голов в 235 матчах.
Промес, Веллитон и Алекс, больше в этой тройке никого не должно быть☝️
Если бы Веллитон поменьше тусил по клубам со всякими бонями, то мог бы быть первым, Промес конечно тоже начудил, но Антоха номер 1👌