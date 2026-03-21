Мойес о штрафе для «Челси»: «Что бы вы предпочли: штраф в 10 млн или снятие 10 очков? Все хотели бы знать, что произошло. Было бы хорошо, если бы мы получили объяснение»
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался о штрафе для «Челси» за нарушение финансовых правил при Романе Абрамовиче.
Лондонцы были оштрафованы на 10,75 миллиона фунтов и условный запрет на трансферы.
С «Эвертона» в 2023 году после апелляции сняли 6 очков (изначально было 10 очков – Спортс’‘) за нарушение правил АПЛ о прибыльности и устойчивости, выразившееся в превышении расходов на 19,5 миллиона фунтов стерлингов за трехлетний период.
«Думаю, нам должны объяснить, что произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против «Челси». Абсолютно нет.
Я просто хочу сказать, что все бы хотелось знать [что произошло]. Болельщики «Эвертона» – из-за той боли, которую они испытали, когда с них сняли много очков. Да и болельщики других клубов тоже [хотели бы знать].
Возможно, очки были вычтены правильно, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие десяти очков?
Было бы хорошо, если бы мы получили более подробное объяснение. Насколько сильно штраф в 10 миллионов фунтов стерлингов действительно влияет на ситуацию?» – сказал Дэвид Мойес.