11

Мойес о штрафе для «Челси»: «Что бы вы предпочли: штраф в 10 млн или снятие 10 очков? Все хотели бы знать, что произошло. Было бы хорошо, если бы мы получили объяснение»

Дэвид Мойес высказался о штрафе для «Челси».

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался о штрафе для «Челси» за нарушение финансовых правил при Романе Абрамовиче.

Лондонцы были оштрафованы на 10,75 миллиона фунтов и условный запрет на трансферы.

С «Эвертона» в 2023 году после апелляции сняли 6 очков (изначально было 10 очков – Спортс’‘) за нарушение правил АПЛ о прибыльности и устойчивости, выразившееся в превышении расходов на 19,5 миллиона фунтов стерлингов за трехлетний период.

«Думаю, нам должны объяснить, что произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против «Челси». Абсолютно нет.

Я просто хочу сказать, что все бы хотелось знать [что произошло]. Болельщики «Эвертона» – из-за той боли, которую они испытали, когда с них сняли много очков. Да и болельщики других клубов тоже [хотели бы знать].

Возможно, очки были вычтены правильно, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие десяти очков?

Было бы хорошо, если бы мы получили более подробное объяснение. Насколько сильно штраф в 10 миллионов фунтов стерлингов действительно влияет на ситуацию?» – сказал Дэвид Мойес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Это нас плавно готовят к наказанию для Сити. Там наверняка будет "20 минут в углу и неделя без мобильного телефона!"
Сити поставят перед фактом: штраф 10 млн или минус 10 очков для Эвертона?
🤣
Сейчас с эвертона по традиции очков 6 снимут
РПЛ часто стебут за коррупцию и называют лигой приколов, а по сути в АПЛ мы видим такую же жесть
Святая простота. Будто за столько лет в АПЛ не понял ещё как там всё решается в кабинетах. У кого больше связей и мани, тот и в шоколаде. Поэтому Сити никогда не накажут, а в контексте Челси примерно тоже самое, но там хотя бы можно объяснить тем, что Боулинг сам сдал мошенничество бывших владельцев
Моейс сейчас договорится до нового наказания и бана для Эвертона))
Богатые клубы наказывают баблом, все остальные-очками. Вот так...
Мойеса можно понять, его команду лишают очков, а КОНКУРЕНТА за 10 место штрафуют
Рекомендуем
Главные новости
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд
6 минут назад
«Динамо» – «Зенит». Тюкавин, Соболев, Маринкин, Джон Джон играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
14 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
14 минут назадLive
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
26 минут назад
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
32 минуты назад
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
36 минут назад
Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»
42 минуты назад
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
44 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
8 минут назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
14 минут назадLive
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
24 минуты назад
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
35 минут назад
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
47 минут назад
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
55 минут назад
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
Рекомендуем