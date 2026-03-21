Мамаев о «Краснодаре»: «Хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Шансы на 1-е место – большие. Хочу, чтобы критики перестали говорить о случайности первого чемпионства»

Мамаев о «Краснодаре»: хотелось бы видеть побольше русских ребят.

Эксполузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев хочет видеть больше российских футболистов в составе команды.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Мне как болельщику хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Последние матчи они проводят с двумя русскими игроками и иностранцами.

Но они добиваются результатов, глупо менять тех, кто приносит очки. Шансы на второе чемпионство очень большие. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола», – сказал Мамаев.