  • Мамаев о «Краснодаре»: «Хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Шансы на 1-е место – большие. Хочу, чтобы критики перестали говорить о случайности первого чемпионства»
Мамаев о «Краснодаре»: «Хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Шансы на 1-е место – большие. Хочу, чтобы критики перестали говорить о случайности первого чемпионства»

Мамаев о «Краснодаре»: хотелось бы видеть побольше русских ребят.

Эксполузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев хочет видеть больше российских футболистов в составе команды.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Мне как болельщику хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Последние матчи они проводят с двумя русскими игроками и иностранцами.

Но они добиваются результатов, глупо менять тех, кто приносит очки. Шансы на второе чемпионство очень большие. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола», – сказал Мамаев.

Искренне хочу поинтересоваться: действительно ли людям так важно чтобы побольше было российских игроков?
Искренне хочу поинтересоваться: действительно ли людям так важно чтобы побольше было российских игроков?
побольше хороших российских - да
Искренне хочу поинтересоваться: действительно ли людям так важно чтобы побольше было российских игроков?
Хорошо играющих русских игроков. Чтобы было больше таких как Кисляк и Батраков. Лимитные днища не нужны.
Как он считал, мне интересно стало, в старте 4 , Сперцян то тоже росиянин
Дидье Дрогба в своё время хорошо сказал: "Нельзя случайно выиграть, можно случайно проиграть"
ниразу не слышал мнения, что данное чемпионство было случайным, Паша сам себе придумал?)
ниразу не слышал мнения, что данное чемпионство было случайным, Паша сам себе придумал?)
он имел в виду "не первым и единственным"
он имел в виду "не первым и единственным"
может быть он другое имел ввиду, но сказал именно про случайность)
Материалы по теме
Мамаев про Кармо: «Толкнуть Талалаева – верх неуважения. Мужчина не имеет права так себя вести, толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину. Ситуацию спровоцировал не тренер»
17 марта, 16:57
Острые шипы ЛЧ со Смоловым: отскок «Барсы», магия «Реала», позор «Тоттенхэма»
13 марта, 12:34
Мамаев о тренере для «Спартака»: «Черчесов будет душой и сердцем переживать за происходящее. Для чего брать иностранцев, которые не сильнее? В РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших россиян»
6 марта, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
9 минут назадLive
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
12 минут назад
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
14 минут назад
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
23 минуты назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
24 минуты назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
26 минут назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
27 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
27 минут назадLive
Соболев нырнул после легкого контакта с Фернандесом. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
39 минут назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
4 минуты назад
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
21 минуту назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
21 минуту назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
28 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
39 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
52 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
54 минуты назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
сегодня, 14:19
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
сегодня, 14:08Фото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Рекомендуем