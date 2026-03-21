  • Генич о ЦСКА: «Повторяется ситуация с любым иностранцем: больше доверия, полномочий – и захватывается власть. Новые тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о начале второй половины сезона для ЦСКА, в которой команда тренера Фабио Челестини проиграла четыре матча из пяти.

«Объяснить логически то, что происходит после такой зимы, очень сложно. Я сейчас фантазирую, а то муларды Кирилла Брейдо опять навалятся.

Мне так кажется, что появление многих людей… Ситуация с любым иностранным тренером повторяется – чуть больше доверия, чуть больше полномочий, и захватывается власть. Когда появляются новые тренеры в штабе, супруга (стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела – Спортс’‘) – может быть, она крепкий профессионал – появляется в штабе… Это вызывает у футболистов вопросы.

Почему был Алексей Березуцкий и почему он ушел? Все эти разговоры про семейные обстоятельства – красивая ширма, за ней скрывается нечто другое, почему он ушел.

Если бы был результат, все бы на это закрыли глаза. И зимой все было хорошо. Слишком обнадеживающе выглядел ЦСКА.

Бац – неудача, вторая… Чем-то это напоминает историю Карпина в «Динамо» – когда больше прав стало у тренера, футболисты это не приняли.

Плюс давление болельщиков, журналистов. Начинается нервозность. Карточки в Краснодаре. Мойзес вышел не играть, а воевать с Кордобой», – сказал Генич.

Ну когда жена тренера презентации в клубе делает, а не шатается по чужому городу с деньгами от мужа, то это не иначе как смута.
И это очень беспокоит футболистов во время матчей). Ни пас точный отдать, ни ударить не могут).
Игроки люди не особо одарённые, они просто знают что жена пристроена в клубе, а что она делает они не знают, да и им всё равно.
Наличие Талалаева-младшего в штате Балтики не вызывает вопросов??
Они русские. С ними Бог)
Ещё и должность статист. Бабки считает наверное))
Супруга в штабе занимается МОНТАЖОМ ВИДЕО, какие вопросы ее должность должна вызывать? или женщине которая в современном мире О ЧУДО смогла оформить монтаж, когда нынче этому очень легко обучиться, не должна в принципе работать в спортивной команде?
Лайк. Но вот вроде и защитил женщину, и тут же принизил с обучением))))
А ещё двоих оболтусов зачем взяли?
сожрут они швейцарца, к сожалению....
После ухода Станковича и так долго терпели, не за кого было зацепиться. Теперь нашли подходящую кандидатуру. И понеслось из каждого отечественного утюга...
Натренированы на Станковиче. Ещё год такой оголтелой пропаганды против иностранцев, и в РПЛ все легионеры (игроки и тренеры) будут только из Никарагуа и Кубы).
ох уж этот генич..в каждой бочке затычка
Губа от футбола
Не только в бочке он затычка ))))
Накидал говна на вентилятор. зато комментариев 200 соберёт. Для этого и накидывал.
Опять у них виноваты иностранцы.А наши то топ?
А наши пока учатся ставить пробелы после знаков препинания, чтобы не выглядеть как школота.
Ставь.
Когда после зимнего перерыва команда играет сильно хуже, чем до, причина всегда ровно одна: тренер налажал, не выполнил свои основные профессиональные обязанности.

У нас станок в прошлом сезоне сделал (вернее не сделал) то же самое. Поэтому выгонять его надо было в апреле, а не осенью.
Помнится, когда по осени вышла новость про жену Челестини и ее должность в ЦСКА с комментарием Бабаева, в комментариях единогласно никто не нашел никаких проблем. Основной посыл был - раз есть результаты, то пусть так и будет. А тут уже хоп - и жена виновата ))
Чего-то все в кучу навалил - ни логики, ни структуры)
что сказать-то хотел?
Накидать на вентилятор и позлорадствовать 😎
Да всё как обычно, типичный Геничек. Ляпнуть без мозгов, потом перед всеми абсолютно извиниться. Зачем говорить свое важное мнение если ты за него каждый раз извиняешься
