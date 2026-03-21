Генич о ЦСКА: «Повторяется ситуация с любым иностранцем: больше доверия, полномочий – и захватывается власть. Новые тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов»

Генич о ЦСКА: тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о начале второй половины сезона для ЦСКА, в которой команда тренера Фабио Челестини проиграла четыре матча из пяти.

«Объяснить логически то, что происходит после такой зимы, очень сложно. Я сейчас фантазирую, а то муларды Кирилла Брейдо опять навалятся.

Мне так кажется, что появление многих людей… Ситуация с любым иностранным тренером повторяется – чуть больше доверия, чуть больше полномочий, и захватывается власть. Когда появляются новые тренеры в штабе, супруга (стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела – Спортс’‘) – может быть, она крепкий профессионал – появляется в штабе… Это вызывает у футболистов вопросы.

Почему был Алексей Березуцкий и почему он ушел? Все эти разговоры про семейные обстоятельства – красивая ширма, за ней скрывается нечто другое, почему он ушел.

Если бы был результат, все бы на это закрыли глаза. И зимой все было хорошо. Слишком обнадеживающе выглядел ЦСКА .

Бац – неудача, вторая… Чем-то это напоминает историю Карпина в «Динамо» – когда больше прав стало у тренера, футболисты это не приняли.

Плюс давление болельщиков, журналистов. Начинается нервозность. Карточки в Краснодаре. Мойзес вышел не играть, а воевать с Кордобой», – сказал Генич .